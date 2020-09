​El AMPA del Juan Jaén pone en entredicho el protocolo COVID del centro: “Hay aulas en la que no se puede cumplir con la distancia de seguridad, y no explica cómo será la docencia online”

Este miércoles, 9 de septiembre, es la fecha señalada en rojo en el calendario de padres, madres y alumnos. La otrora ansiada y temida vuelta al cole este año plantea una serie de dudas y cuestiones dada la situación sanitaria causada por el COVID-19, que ha obligado a centros y a la Consejería de Educación a elaborar una serie de planes de cara a los próximos meses.

Sin embargo, estos protocolos no siempre son del agrado de todo el mundo, ya que muchos de los afectados, ya sea de manera directa o indirecta, consideran que la salud es algo que no se debería poner en riesgo y que, por tanto, los planes deberían diseñarse sin dejar ningún cabo suelto y primando siempre la seguridad ante todo.

Este es el caso del AMPA del Juan Jaén que, una vez analizado el protocolo del centro para el inicio del curso, ha detectado una serie de cuestiones que han de mejorarse para tener una vuelta segura al colegio.

La principal es que, si bien el ratio de profesor/alumnos se cumple, la distancia de seguridad de metro y medio entre escolares y dos metros con el docente no. Al menos, en algunas de las aulas, en las que la asociación de madres y padres asegura que no es posible mantener dicha distancia.

No sólo eso, sino que tres de las nuevas aulas que se han desdoblado no cuentan con pizarra digital, lo que a su parecer supone un “agravio comparativo” con el resto de aulas del centro, motivo por el que han solicitado la instalación de las mismas a la Dirección Provincial de Educación.

“No se explica cómo será la docencia online en el caso de que haya períodos de cuarentena, y se nos ha denegado estar en la Comisión COVID”

Otro de los aspectos que el AMPA también señala es la falta de un conserje a jornada completa en el colegio, ya que el mismo trabaja en otro centro. “Al estar incluidas algunas tareas a realizar por él en el protocolo, se antoja difícil que las pueda llevar a cabo”, explican, confirmando que han solicitado al Ayuntamiento de Salamanca que se le aplique jornada completa en el centro al conserje.

Sin embargo, otros dos puntos polémicos del comunicado del AMPA versan sobre la docencia online y sobre la Comisión COVID. Sobre esta, pese a que la asociación solicitó formar parte, se les denegó, asegurándoles que en todo momento se les informará de las medidas. Un rechazo que no es nuevo para los padres y madres, puesto que el Juan Jaén tampoco contó con ellos en ningún momento para realizar el protocolo COVID. “Solamente se nos ha contado de manera informal algunos aspectos y se nos citó para un sorteo de alumnos por el desdoble de cursos, en el cual estuvimos de acuerdo de cómo se debía realizar”, apuntan.

Respecto a la docencia online, lamenta que el protocolo no deje claro cómo será en el caso de que haya períodos de cuarentena en las aulas, algo que puede ocurrir si hay dos positivos o más en un aula. No es la única ambigüedad del plan, puesto que el mismo tampoco deja claro si el alumnado de primero de Primaria debe llevar mascarilla o no.

Por último, el AMPA del Juan Jaén ha indicado que, a pesar de que hay tres entradas diferentes, los horarios no se han podido modificar puesto que la inspección no lo ha permitido. Por ello, consideran que existe la posibilidad de que se lleguen a mezclar distintos grupos de convivencia al mismo tiempo de que una familia tenga que dividirse para estar en dos puertas al mismo tiempo (si tienen dos hijos en edades diferentes), algo que para muchas de ellas será imposible.