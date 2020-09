Programación online de las 'no fiestas' de Salamanca para este martes

El Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado un programa cultural para honrar a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega, adaptado a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. El programa está compuesto por diversas actividades culturales que se desarrollarán sin público y que se retransmitirán a través del canal del Ayuntamiento de Salamanca en Youtube.

La programación se compone de treinta y nueve espectáculos interpretados, en su mayoría, por artistas salmantinos, que se desarrollarán en el Patio Chico y en el Patio del DA2. La presencia de las compañías de teatro locales y de los grupos de música salmantinos responde al compromiso que adquirió el alcalde con la escena cultural local el pasado mes de mayo, debido a las consecuencias económicas que está sufriendo este sector como consecuencia de la crisis del coronavirus.

MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE

12:30 HORAS

El Principito Freak Show Cía. Animarts

Público familiar

El Principito Freak show es una adaptación del famoso libro francés, un espectáculo que, a través de la comedia, imparte valores a los más pequeños de la casa, a través de la diversión, el humor, el juego y sus personajes. Descubre un Gran Viaje por los universos del Principito en el que irás descubriendo a graciosos personajes, aparentemente un poco absurdos, pero de los que poco a poco conocerás su corazón. ŸQué mejor manera de poder viajar por otros planetas?

19:00 HORAS

N’ca Mayalde 40 Aniversario Cía. Mayalde

Red de Teatros de Castilla y León

ESTRENO ABSOLUTO

Para celebrar su aniversario de manera especial Mayalde estrena en Salamanca “N´ca Mayalde 40 aniversario”. Nos abren su casa y su casa suena a lata, a sartenes y calderos, huele a pan de panadera y trae olores de puchero, recuerda a abuelos a la lumbre y sabe a guiso de hechiceros. A N´ca Mayalde se va a cantar y a desnudarse por dentro para poder recordar su memoria, su entraña, su cuento.

21:00 HORAS

Aarón Salazar Quinteto Flamenco

Aarón Salazar es un pianista y cantautor nacido del linaje flamenco más importante de Salamanca. Presenta su nuevo trabajo “I’m a Gipsy paseando en New York”, un trabajo producido con Israel Amador que está compuesto por 15 temas. Su primer single, del mismo nombre, es una canción de letra propia inspirada en el tema “Englishman in New York” que popularizó el cantante Sting. Es un canto a la diversidad, a la inclusión y, sobre todo, a la libertad que ha caracterizado las fatigas y las alegrías del pueblo gitano.

22:00 HORAS

Baden Bah!

La reconocida trayectoria de los salmantinos Baden Bah! se forja a partir de su formación en la década de los 80 hasta nuestros días. Tras la grabación de varias maquetas en su primera etapa de la movida salmantina, volvieron a juntarse en 2008. Desde entonces, han editado cuatro discos: “La ciudad, paso a paso” (2009), “Aleph” (2012), “Futuro/a” (2014) y “Piel sinfónica” (grabado en directo en 2017 con la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca). Este concierto será la presentación oficial de su nuevo disco de estudio “V”, un compendio de canciones de sonido directo y claro. Rock/pop clásico, castellano y poético con guiños a la rumba, el funky, el rock sinfónico o la apoteosis de la música del western de Ennio Morricone.