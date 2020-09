Programación online de las 'no fiestas' de Salamanca para este viernes

El Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado un programa cultural para honrar a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega, adaptado a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. El programa está compuesto por diversas actividades culturales que se desarrollarán sin público y que se retransmitirán a través del canal del Ayuntamiento de Salamanca en Youtube.

La programación se compone de treinta y nueve espectáculos interpretados, en su mayoría, por artistas salmantinos, que se desarrollarán en el Patio Chico y en el Patio del DA2. La presencia de las compañías de teatro locales y de los grupos de música salmantinos responde al compromiso que adquirió el alcalde con la escena cultural local el pasado mes de mayo, debido a las consecuencias económicas que está sufriendo este sector como consecuencia de la crisis del coronavirus.

VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE

17:00 HORAS

Debajo del puente Cía. Habichuela Cuentacuentos

Público familiar

Shhh... Es un secreto... Debajo del puente... se miente. Hay muchos puentes pero sólo en uno se cuentan las mejores historias. Por debajo del puente no pasa mucha gente, sólo aquellos que cuentan historias, cuentos, poemas que traban la lengua, chascarrillos y cantan canciones al ritmo del agua. Piedra a piedra, historia a historia nos dejaremos llevar por la corriente de las palabras, de las hojas al pasar, del olor de la tinta. Shhh... es un secreto... Debajo del puente...se siente.

19:00 HORAS

Un día de cine Cía. Cirk About It

Red de Teatros de Castilla y León

Para todos los públicos

Dos apasionados del séptimo arte deciden juntarse para ver lo que será su primera película en 3D, lo que no saben es que se acabarán convirtiendo en los protagonistas de la gran pantalla. Singulares, entrañables y tremendamente divertidos atraerán las miradas de los más pequeños consiguiendo también impresionar a los más mayores.

21:00 HORAS

María Mercedes

La copla es un género nacido en España a principios del siglo XX que, a lo largo del tiempo, se ha ido renovando. María Mercedes tiene interés en seguir adelante y mostrarnos la copla como parte de nuestra historia. Recordará coplas tradicionales muy populares y otras más contemporáneas con el fin de llegar a todo el público.

22:00 HORAS

Carbayo & Tucho Acoustics

Los dos amigos y músicos salmantinos unen sus fuerzas otra vez tras la gira conjunta por Estados Unidos que realizaron en 2017. En formato puramente acústico, ambos songwriters interpretarán sus canciones de forma Íntima, al estilo “storyteller”, desgranando anécdotas y secretos de cómo se gestaron sus composiciones.

23:00 HORAS

Texas Resaca Blues

Texas Resaca Blues presenta su tercer álbum de estudio “Ey Ey Mama”: temas 100% propios y en español, un disco lleno de rock and roll, energía positiva y riffs de guitarra potentes y vibrantes. Se mueven con soltura entre el rock and roll, el blues y el rockabilly. Una banda con casi 15 años de rodaje que ha compartido escenario y cartel con bandas míticas como Los Suaves, Revolver o Mikel Erentxun. Directo intenso y excitante que no deja indiferente a ningún apasionado por el rock and roll y el blues.