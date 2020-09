Francisco Delorenzi en su puesta de largo como jugador del Salamanca CF UDS: ''El objetivo es ascender, no podemos ir a medias''

El Salamanca ha presentado en la tarde de este lunes a Francisco Delorenzi, central argentino de 22 años que llega cedido del Sacachispas argentino. El central, estuvo cedido en Deportivo Cali de la Primera División colombiana la pasada temporada y será una de las fichas sub23 que utilice el técnico Sergio Egea.

En su puesta de largo como jugador charro, el director general del club, Rafa Dueñas ha destacado que la 'desaparición' del rastro del jugador de las redes sociales del Salamanca tras anunciarse su fichaje se debía únicamente a una cuestión de marketing de su club de origen y que en ningún momento peligró su llegada a Salamanca.

Por su parte, el jugador se mostraba ilusionado de llegar a Salamanca: ''Para mí, como para muchos jugadores sudamericanos que estamos dando el paso a europa es muy importante y yo estoy muy feliz de darlo a un club histórico como el Salamanca (...) Soy español también y venir aquí es para mí algo afectivo''.

Asimismo, Delorenzi no tiene dudas sobre el propósito de la temporada: ''El objetivo es ascender, yo creo que no podemos ir a medias sino que tenemos que buscar el objetivo maximo y creo que todos, por lo que he trabajado con mis compañeros y lo que sabe Sergio Egea estamos capacitados''.

Por último, Rafa Dueñas ha explicado el porqué de no haber anunciado de forma oficial a Denilson Villa pese a que el técnico se ha referido ya a él en alguna ocasión como integrante del equipo. ''Será en su momento, tendrá ficha sub-23 del filial y por eso no nos hemos adelantado. Se cuenta con él y Sergio lo tiene contemplado porque ha visto calidad en él''. De igual modo, el director general de la entidad ha confirmado que para esta semana se espera la llegada de Owen Falconis, Madrigal, Luis Martínez y Denilson Villa.