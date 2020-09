VÍDEO | Un niño besa a otro mientras la reportera asegura que "no ha habido besos ni abrazos"

Esta semana todas las miradas están en la vuelta al cole en lo que es un inicio de curso inédito en todo el país por la crisis del coronavirus, que ha obligado a cambiar protocolos en los centros y la forma de relacionarse entre los alumnos y con los profesores, informa el diario digital 20minutos.

TVE, como el resto de televisiones, ha querido cubrir cómo están siendo estos primeros días, y ha acudido a un centro escolar para comprobarlo de primera mano capturando un curioso momento. La reportera, con varios niños por detrás acompañados de su profesora, comenta en directo cómo ha sido la jornada mientras destaca como curiosidad que no "ha habido besos ni abrazos" como otros años.

Sin embargo, justo por detrás de ella se cómo mientras pronuncia estas palabras un niño le coge a otro compañero con las manos y le da un beso en el ojo ante la mirada de su profesora y otros niños. Según la reportera, ajena a este hecho, los profesores consideraban que era "raro" que no hubiera besos ni abrazos en un primer día de colegio, pero añadía que este curso los comportamientos entre los alumnos tendrían que ser diferentes a otros años por la situación sanitaria y que los menores estaban "muy concienciados" sobre este asunto, aunque por lo sucedido parece que no todos han podido contener las muestras de cariño.

The reporter saying that the kids are very conscientious, they didn't kiss eachother to say hello, there have been no problems, etc..

Meanwhile, in the background, one kid kisses another's eye. pic.twitter.com/jofyRrwNTE