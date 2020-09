Más de 47.000 alumnos regresan desde este miércoles a las aulas en la vuelta al cole con mayor incertidumbre en Salamanca

De manera presencial y para todos los alumnos de Infantil y Primaria el inicio tiene lugar desde este 9 de septiembre. Los alumnos de ESO y FP lo harán a partir del próximo lunes, día 14. Castilla y León, a diferencia de otras comunidades, no ha apostado por un arranque lectivo de forma escalonada, y ha apostado porque el inicio de curso sea 100% presencial porque, en palabras de Alfonso Fernández Mañueco, "es la mejor manera de garantizar el derecho a la educación".

Por lo tanto, como el riesgo cero no existe, Castilla y León ha implementado numerosas medidas sanitarias para tratar de proteger a la comunidad educativa.

Mascarillas y grupos burbuja. Este curso 2020-2021 será, al menos en su inicio, el curso de las mascarillas, la distancia social y el refuerzo de las medidas de higiene. Los centros educativos contarán con marcas en el suelo para indicar las direcciones, dispensadores de hidroalcohol a la entrada de las aulas y papeleras con pedal, así como un aula de aislamiento en caso de detectarse durante la jornada lectiva un caso sospechoso.

Los escolares de Infantil y Primero de Primaria –hasta 6 años– formarán parte de los grupos burbuja, que no se relacionarán en ningún momento con el resto de alumnos. Son los únicos que estarán exentos de llevar mascarilla, pues para los demás será obligatoria tanto en las aulas como en el transporte y la deambulación por el colegio o instituto.

Distancia de 1,5 metros. En las clases, distancia de 1,5 metros al menos entre pupitres y ratios de alumnos más reducidas: en teoría, 22 como máximo para Infantil y Primero de Primaria, y 25 de Segundo a Sexto de Primaria y en las que no se superen los 50 metros cuadrados, siempre se que mantenga el 1,5 metros de separación, que también ha de regir en otros espacios como el comedor.





Sin extraescolares. Al menos durante el primer trimestre no habrá actividades extraescolares en los propios centros, pues la Junta considera que no es adecuado porque no es estrictamente obligatorio, a tenor de la situación actual de la pandemia.

Ventilación adecuada en las clases. Una ventilación adecuada será obligada entre clase y clase, así como mayor vigilancia en los recreos y aseos y un aumento de la limpieza y desinfección para lo que se destinarán, según indicó el presidente de la Junta, 200 empleados.





Turnos de recreo y salida escalonada. Los centros han establecido horarios escalonados de entrada y salida así como los recreos, de modo que se acabó el tiempo de receso a la misma hora para todos y también la aglomeración en los aseos, que se deberán usar por turnos.

Coordinadores Covid. Los centros contarán con un coordinador Covid, encargado de organizar todo el dispositivo, así como los protocolos para los servicios como comedor, transporte o madrugadores. Será alguna persona del cuerpo docente al que se le descargará de trabajo lectivo. Además cada centro tendrá asignada una persona de referencia en el ámbito sanitario "para el seguimiento y control de los casos sospechosos".

Equipos 'Covid-colegios'. Serán los encargados de realizar las pruebas de detección del virus (PCR) a quienes tengan síntomas. Lo harán en la casa –donde debe permanecer aislado hasta conocer el resultado– o en el propio centro, en función del horario, y en un máximo de 36 horas.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, subrayó este lunes que, junto con las medidas y exigencias aplicadas en los centros para este curso, es "fundamental" respetar también la prevención fuera del centro en un curso "diferente" que la Junta afronta con "responsabilidad e ilusión". "Para Castilla y León la educación es el soporte de una sociedad avanzada, justa y culta, el pilar en el que se sustenta el edificio de nuestra civilización", ha subrayado la consejera, quien ha ensalzado la labor de los equipos directivos de los centros y los docentes y ha agradecido también las aportaciones sindicales.