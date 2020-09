​Carabias se despide de Unionistas y Yeray asume la preparación física

Unionistas de Salamanca tiene una baja: el preparador físico Raúl Carabias. El hasta ahora mandamás en la parcela física se ha despedido de los jugadores por incompatibilidad laboral.

"No llegaba a poder dar el 100% y para hacer las cosas mal, es mejor no hacerlas. Yeray está preparado. Yo tengo un negocio y también nació mi hijo y no puedo estar como me gustaría", ha explicado Carabias a SALAMANCA24HORAS.

En su lugar, Unionistas "asciende" a Yeray López como primer preparador físico.