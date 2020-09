Empeora la situación en Salamanca: se registran 145 nuevos positivos en coronavirus, aunque ningún fallecimiento en el Hospital

Salamanca vuelve a ser la provincia con mayor número de nuevos contagios en Castilla y León y los casos, lejos de reducirse, no dejan de aumentar en las últimas semanas. "La situación en Salamanca es similar a la de hace una semana", ha confirmado la consejera

Continúa el alarmante incremento de los casos de coronavirus en la provincia de Salamanca. Por cuarto día consecutivo, la región charra ha registrado un número de positivos superior al centenar. Este martes, 8 de septiembre, y según la estadística facilitada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se han detectado 145 nuevos positivos confirmados por PCR, de los que 21 presentaron síntomas el día anterior.

Esta cifra es la más alta de las últimas semanas y confirma que la situación en la provincia charra, lejos de mejorar, continúa empeorando. Precisamente ese número alcista de casos es el que motivó a la Junta de Castilla y León a implementar una serie de medidas restrictivas de reunión en Salamanca capital -que acumula prácticamente la totalidad de la nueva incidencia-.

De hecho, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha señalado que "la situación en Salamanca, con 552 casos en los últimos 7 días, es similar a la de hace una semana", con una situación epidemiológica "complicada" que les llevó a tomar decisiones precoces para evitar una transmisión comunitaria. Recordaba también, eso sí, que las medidas actuales no son de Fase 1, puesto que la movilidad no está restringida, aunque ha vuelto a señalar que es recomendable hacer un aislamiento social.

Eso sí, Casado también hacía un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad charra porque, como reconocía la consejera, "hay transmisión comunitaria". Aunque, eso sí, todavía no se ha optado por el confinamiento porque "hacerlo con las tasas (de incidencia) actuales sería desproporcionado", si bien no lo ha descartado si no se logra frenar el avance del coronavirus.

En total, y desde que comenzó la crisis sanitaria, se han declarado 6.593 casos de COVID-19. Los brotes activos en Salamanca ascienden hasta los 30, con 253 casos vinculados. Es decir, menos brotes pero más casos vinculados a los mismos.

En el apartado de buenas noticias, no se ha producido ningún fallecimiento en el Complejo Asistencial Universitario, por lo que el número de muertes por COVID-19 desde que comenzase la pandemia en los hospitales charros permanece en 393. Sí que hay que congratularse por las altas hospitalarias, puesto que ya ascienden a 1.455 después de las 10 nuevas conocidas este martes.

En cuanto a pacientes ingresados en planta por COVID-19 en el hospital hay 78 personas y 6 en UCI. Esto supone que continúen incrementándose las hospitalizaciones en planta, puesto que hay 12 más que este pasado lunes. Se rompe así la tendencia del fin de semana de reducción en el número de ingresos, aunque sí hay menos pacientes ingresados en UCI.

Como viene ocurriendo a lo largo de esta semana, los datos respecto a hospitalizados continúan alcanzando valores, esta vez ya de principios de marzo. Si bien la UCI no se está resintiendo de manera tan clara, podría notarse el aumento de ingresos en los próximos días o semanas. Eso sí, Verónica Casado apuntaba que la mitad de los ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos de toda la Comunidad se registran en los hospitales de Salamanca y Valladolid.

Castilla y León registra este martes 585 nuevos casos confirmados por PCR de COVID-19. Esto supone un claro aumento respecto a los datos del lunes, algo habitual desde que comenzase la pandemia. En total, y desde que se declaró la alerta sanitaria, se han confirmado 39.458 casos en toda la región. Los brotes activos también se incrementan, al igual que los casos vinculados a los mismos.

Además, hay tres fallecidos en centros hospitalarios de la Comunidad (dos en Zamora y uno en Valladolid), lo que eleva el total desde que comenzó a la pandemia a 2.152. Por su parte, las altas hospitalarias ascienden a 9.364.

Así mismo, la cifra de hospitalizados actuales es de 367, de los que 43 están en la UCI -de los que el 81% de los pacientes están intubados- y 324 en planta. La consejera de Sanidad reconocía un aumento en la presión hospitalaria de los centros de la Comundiad.