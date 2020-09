Kiko Matamoros vuelve a pasar por quirófano

Kiko Matamoros sigue acarreando las consecuencias de la operación de vesícula a la que se sometió a finales de julio. Tras permanecer tres semanas ingresado en el hospital y marcharse recientemente de vacaciones con su pareja, anuncia ahora que pasará de nuevo por el quirófano, según informa el diario El Confidencial.

En una conexión en directo con 'Sálvame' ha explicado su situación: "Me vuelven a intervenir el jueves si los resultados de los análisis y el preoperatorio son correctos y estoy en condiciones de entrar. Bueno, es un tema en principio menor y el viernes estaré en la calle. A partir de ahí espero que ya se acabe este calvario porque lo he pasado regular".

"No estoy preocupado porque estoy confiado en las manos en las que estoy y en los médicos que me han tratado, son cosas que pueden pasar perfectisimamente, tener una infección después de una intervención porque además el hígado lo tenía bastante tocado por el tamaño y el daño que le había producido la vesícula, que los médicos se asustaron cuando lo vieron. Lo que me está pasando no es ninguna anormalidad", ha añadido sobre el complicado momento que está viviendo.

El exconcursante de 'GH VIP 2', que ha perdido en este tiempo unos 15 kilos, ha añadido la siguiente información: "Verdaderamente la infección sí que me castigó bastante, pero bueno, eso ya lo he resuelto y ahora parece que hay una fuga de virus por algún lado y hay que instalar un catéter interno, aparte del que tengo colocado, que lo ha visto kike y es bastante desagradable de ver. Ese, el externo, me lo quitarán dentro de unas semanas, si la cosa va bien, y me quedaré con este nuevo, el interno, unos meses y ya está".

Tras anunciar que ha demandado a Laura Fa por una información supuestamente falsa que dio el verano pasado sobre otros problemas de salud, ha confesado que tiene ganas de retomar su actividad laboral: "Tengo ganas de trabajar porque es mi vida. Quiero sentirme activo, pero parece que los veranos se han empeñado en echarle un pulso a mi salud".