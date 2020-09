VÍDEO | La reacción viral de una niña al uso de mascarilla: "Es mejor eso que morirse"

Tras varios meses de confinamiento y de "vacaciones de verano", ha llegado la vuelta al cole. Los niños, lejos de aclimatarse al nuevo curso, deberán también acostumbrarse al uso de la mascarilla en las aulas. Una niña de un colegio de Valencia ha dejado uno de los testimonios más virales de la jornada, según informa el diario Marca.

La cadena pública valenciana À Punt se ha desplazado a la entrada de un colegio para preguntar a los niños sobre el uso de la mascarilla en este nuevo curso. "Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse", admitía una niña, que se ha hecho viral en unas horas por la sensatez que a muchos les falta. El vídeo ya cuenta en Twitter con más de 3.000 retweets y 9.000 'Me gusta'.