FEUSO cree que el curso escolar ha comenzado "sin las medidas sanitarias necesarias"

FEUSO Castilla y Léon ha mostrado su malestar por lo que consideran "un comienzo de curso sin las medidas sanitarias necesarias".

Lorenzo Lasa, Secretario de FEUSO Castilla y León, ha señalado que “el inicio del curso escolar está lleno de todo tipo de incidencias que se pueden resumir en falta de personal, falta de espacios, falta de material higiénico y sanitario, junto a problemas organizativos y económicos por parte de la Administración".

“Una cosa es defender la seguridad que podemos o queremos conseguir con los medios disponibles para salir al paso de la necesidad, y otra cosa es afirmar que la vuelta al colegio es segura, porque no puede serlo por definición: hay un virus infeccioso dañino suelto, contagioso y actualmente con niveles de transmisión altos en muchos territorios. Si no, que expliquen por qué son peligrosas en este momento las reuniones de más de 10 de personas, pero no las de varias decenas de alumnos todos los días en un aula”, ha lamentado Lorenzo Lasa.

Por ello, desde FEUSO han pedido a la Consejería que tenga en cuenta los siguientes puntos "que se deben reforzar para que el inicio de curso transcurra de la manera más segura para los docentes, los alumnos y sus familias".

• Que se dote a los centros educativos del profesorado suficiente para poder trabajar de forma segura, y cubrir de forma inmediata todas las sustituciones en su totalidad de horas.

• Que el personal docente vulnerable tenga una especial consideración.

• Que los centros cuenten con ratios máximas de 18 niños por aula, según estudios realizados por diferentes entidades.

• Que se adapte el currículo para este curso excepcional y de transición.

• Que los tiempos de clase se acomoden a periodos no superiores a 40 minutos para evitar un exceso de exposición interpersonal y facilitar la limpieza y ventilación de los espacios.

• Que ante una educación semipresencial y online, la Consejería aporte los medios humanos y técnicos necesarios junto a una formación básica para llevarlas a cabo con un mínimo de garantía y calidad.

• Financiación para contar con los medios de seguridad y material de protección indispensables (mascarillas, geles, pantallas de metacrilato, termómetros etc.).

• Realizar PCR y seguimiento serológico constantemente a todo el personal de los centros para controlar la propagación silenciosa de la Covid 19.

• Dotar a todos los colegios de horas para nombrar a un profesor como coordinador–Covid y que este profesor tenga la formación necesaria pues desde el sindicato nos cuestionamos cómo un maestro o un profesor de Secundaria va a poder ejercer de coordinador Covid cuando su perfil no tiene nada que ver con el ámbito sanitario ni está formado para ello.

• Que debe dar respuestas rápidas y eficaces, facilitando las herramientas necesarias para reducir el riesgo de contagio, y que llegue a todos los centros y niveles, sin distinciones, ya que es una cuestión que afecta a todos por igual.





Estas son las medidas acordadas en la reunión y planteadas por la Consejería.

Firma de un acuerdo para

1-Aumento de horas de profesores por necesidades sobrevenidas por la pandemia.

2- Creación de los equipos COVID.

3-Actividades de formación en colaboración con Sanidad.

4-Flexibilizacion para las sustituciones.