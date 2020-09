Las Kardashian anuncian el fin de su ‘reality’ tras 20 temporadas

Kim Kardashian recurrió a su perfil de Instagram para compartir con sus millones de ‘followers’ la dura decisión que junto a sus cuatro hermanas, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie, y su madre, Kris, han decidido poner punto y final al ‘reality’ que han protagonizado durante los últimos 14 años, según informa el diario digital Mundo Deportivo.

“Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos vosotros que nos habéis visto durante todos estos años, en los buenos tiempos, en los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, escribió la mujer de Kanye West.

“Estamos más que agradecidos con todos ustedes, que nos han observado durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos que hemos tenido”, añadió Kim.

La empresaria también anunció que habrá una temporada final que saldrá a la luz el próximo año 2021. “Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que jugaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre”, sentenció.

Estrenado en 2007, ‘Keeping Up With the Kardashians’ convirtió a la familia Kardashian-Jenner en estrellas internacionales, al ser las protagonistas de un programa que revolucionó el panorama televisivo y que se emitió por todo el mundo mostrando las intimidades y el día a día de la mediática familia estadounidense.

A la luz del formato se lanzaron colecciones de moda, líneas de maquillaje, videojuegos y aplicaciones móviles, además de un rentable seguimiento de las andanzas de sus protagonistas en medios de comunicación de todo tipo.