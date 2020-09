​Yeray García, sobre la preparación física y las peticiones de Hernán: “Metemos los objetivos que el entrenador quiere y amoldamos los ejercicios”

Yeray García ha tomado las riendas de la preparación física de Unionistas. Y lo hace con ilusión y alegría, dos de sus rasgos más destacados por el resto de miembros del cuerpo técnico. El de Vitigudino explica en SALAMANCA24HORAS cómo es el trabajo con Hernán Pérez, la llegada de José Luis Yagüez como readaptador o el consejo que le ha dado Carabias antes de marcharse.

Preparado para el reto. “Muy preparado y motivado. Ilusionado. Con ganas de poder debutar en el primer amistoso. Es una decisión en general y tuvimos una reunión. Carabias nos dijo que no podía. Fue una decisión del míster, Garcy y el club que han confiado en mí”.

Relación con Carabias. “Lo consideraba un buen amigo. Empecé como el novato y como el juvenil. Él siempre estuvo a mi lado, me ha dado consejos y me dio la oportunidad de salir con él al calentamiento del Real Madrid. Lo más triste de que me hayan dado esta confianza es que él no va a estar. Me ha dicho que siga siendo como soy y que estoy capacitado”.

José Luis Yagüez, readaptador. “Necesitas alguien de confianza y se lo propusimos a Yagüez, que es de cantera. Tiene funciones de readaptador pero nos estamos organizando bien. Él lleva un poco más de forma individual a algunos jugadores que tienen molestias y lesiones”.

Cercanía con Hernán. “Está todo muy en el aire. Se trabaja en el día a día. El míster incide mucho que es muy profesional. Le gusta que todos sepamos lo que estamos haciendo. Tienes que tener buena sintonía con el entrenador. Por suerte, no creo que tenga problemas porque hablamos de objetivos comunes, de espacios y de esfuerzos. Metemos los objetivos que el entrenador quiere y amoldamos los ejercicios”.

La pretemporada más importante de los últimos años. “Está de moda decirlo. Es una pretemporada atípica. Tienes que intentar preparar a los jugadores de la misma forma pero han estado mucho tiempo parado. Desde la preparación física hacemos mucho trabajo preventivo. El fútbol tiene que rodar con la pelota”.

Planificación de la preparación física. “Es un microciclo tipo pero varía cada semana e incluso cada día. Dividimos esfuerzos a lo largo de los días pero según el estado físico de los jugadores, luego debemos adaptarlo. Hay que trabajar bien con la fatiga de los jugadores, mirar el día del partido… Le echo bastante horas. Creo que le doy tres o cuatro vueltas antes de decidirme para plasmarlo en el papel. Pero me gusta dudar de todo lo que hago para poder mejorar”.

Distintos ritmos en jugadores. “Por supuesto. También hay distintas patologías. Queremos individualizar al máximo los esfuerzos”.

Josué y Nespral, tocados. “Estamos siendo un poco cautelosos con ellos. Queremos que no tengan ningún susto y que tengan trabajo preventivo”.