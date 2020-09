VÍDEO | Disparidad de opiniones entre los padres en la vuelta al cole: “De aquí a dos semanas es muy posible que haya contagios entre los niños y no va a ocurrir por mala suerte, si no por una nefasta gestión de las autoridades"

“Hay que compartir las cosas con los nuevos compis de clase”, “ve a darle un abrazo a tu amiguito” o “esta tarde decidimos si te apuntarás a fútbol o a baile” son frases típicas de cualquier vuelta al cole pero, el inicio de este curso 2020/21, está marcado por el ya tan mencionado, COVID-19. Los protocolos lo dejan claro, cada uno usará su material, la decisión respecto a las actividades extraescolares la ha tomado la Junta en nombre de todas las familias – por el momento se han cancelado todas - y, por supuesto, los besos y abrazos de reencuentro después de tantos meses, tendrán que esperar.









Lo que se sigue respirando a la puerta de los colegios, eso sí, es el ambiente de ilusión por volver a las aulas. Los colegios salmantinos han vuelto a la carga durante el día de ayer, 9 de septiembre, adaptados a la situación actual, algunos han conseguido una entrada organizada, mientras que otros deberán tomar otras medidas para que no se vuelvan a producir las aglomeraciones de ese primer día.

Los círculos de padres y madres a la entrada han sido lugar de debate

Algunas viejas costumbres se mantienen, como es la formación de círculos de padres y madres a la puerta del cole sin guardar las distancias de seguridad, lo cual reconocen y lamentan ellos mismos aunque, tal y como ha podido recoger este medio algunos lo justifican argumentando que “no hay nadie de la Policía Local que haya venido a ordenar un poco la entrada. Esto es una muestra más de la desidia de las autoridades locales”.

Por supuesto, en estas pequeñas reuniones el tema principal de conversación y de debate era el propio regreso a las aulas. La palabra más repetida es, sin duda, “incertidumbre”; como cuanta una de las madres, “porque cosas que se deberían haber planificado desde el mes de abril, se están haciendo de manera precipitada y desorganizada”.

Otro progenitor considera que “no se han tomado las medidas que se tenían que haber tomado desde hace meses y nos están contando que todo es seguro cuando no es cierto. Eso significa que de aquí a dos semanas, lamentablemente, es muy posible que haya contagios entre los niños y no va a ocurrir por mala suerte si no por una nefasta gestión de las autoridades locales y autonómicas. Han dejado a las familias totalmente desprotegidas”.

Opiniones contrarias tenía otro padre que considera que “tenían ganas de volver a la rutina y de que todo empiece a avanzar, sobre todo para los niños, para quienes la emoción de comenzar el curso se ha duplicado después de llevar tantos meses en casa”.

Respecto a la cancelación de las actividades extraescolares, los padres con los que ha tenido oportunidad de tratar SALAMANCA24HORAS.COM lo tienen claro y es que, “no, aunque estuvieran permitidas no llevarían a sus hijos”. “Se puede entretener y enseñar de otra forma a los niños, yendo de paseo al campo o montando en bicicleta. Hay muchas opciones”, reconoce un padre. Lo que sí reconocen es que para familias con horarios de trabajo más complicados puede suponer algo “traumático”.

El protocolo debe ser explicado de forma que un niño de 3 años lo entienda y memorice en un día

Cada colegio, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, ha intentado adaptar la entrada al colegio y a las aulas de forma que los niños mantengan el menor contacto entre ellos y evitar así una propagación del virus. Como se puede observar en las imágenes que ha captado este medio, algunos lo han logrado más eficazmente que otros.

En el colegio Santa Catalina, por ejemplo, la entrada ha sido un tanto “catastrófica” ya que, entre otras cosas, una de las calles por las que se accede – calle Cañizal – es muy estrecha, lo que dificulta la organización. Así mismo, la entrada al colegio tampoco dispone de gran espacio. No obstante, se puede observar cómo en la entrada hay una gran alfombra para que los niños desinfecten sus zapatos, varias indicaciones de dirección con flechas verdes y rojas para seguir y la disponibilidad de gel hidroalcohólico. A la entrada, además, la conserje toma la temperatura a todos los pequeños.

El caso del colegio San José es diferente, con la disponibilidad de un gran patio a la entrada, los trabajadores del centro, como bien ha explicado el orientador del mismo, “hemos trabajado incluso festivos para garantizar una vuelta segura”. El resultado, excepcional.

El orientador del centro, Borja de la Cámara ha explicado paso a paso el orden que siguen los niños tanto en el acceso como en el propio interior del colegio, todo basado en señales e indicaciones con colores que sean fácilmente reconocibles por los más pequeños “el protocolo debe ser explicado de forma que hasta un niño de 3 años lo entienda y memorice en un día”.

Tal y como se observa en la imagen, han asignado a cada curso un color. De esta forma, y en varios turnos, cada curso tiene un itinerario de entrada y salida bien definido en el que se respeta perfectamente la distancia de seguridad y cada alumno sabe exactamente por dónde tiene que entrar. Asimismo, tal y como se ve en la imagen anterior, han dispuesto de un cuadrado de color rojo para que los padres de los alumnos más pequeños, los de la guardería, dejen a sus hijos con sus carritos para que los profesores responsables sean los encargados de recogerlos y llevarlos hasta su clase.