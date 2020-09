La pelea de Omar Montes, ficción: podría ser la promoción de su próximo videoclip

Omar montes lleva en boca de todos las últimas 36 horas. Tras la filtración de unos vídeos en los que supuestamente el cantante está peleándose en la calle y aparece con la cara llena de sangre, en 'El programa de Ana Rosa' han desvelado la duda sobre este hecho.

Adriana Dorronsoro, periodista del magacín de Telecinco, ha desvelado que esta pelea es falsa y que se trata de una campaña de comunicación para promocionar su nuevo tema y el lanzamiento del videoclip con RVFV: "El chico que sale de amarillo en el vídeo es el otro cantante y, aunque su entorno no me ha dicho nada para que se siga hablando, yo os confirmo que es todo un teatro para que se hable de él", según informa el diario El Confidencial.

Ante esta información, Ana Rosa Quintana ha condenado al ganador de 'Supervivientes 2019': "Me parece de muy mal gusto. Me parece que es jugar con determinadas cosas que no conviene cuando en la calle estamos viendo este tipo de cosas. Chico, todo no vale".

Alessandro Lequio cargaba también contra el de Pan Bendito: "Con delitos y enfermedades no se juega. No es un recurso de marketing, es directamente una mentira poque en los recursos de marketing juegan con la imaginación, no con los comportamientos delictivos".

Cristina Tárrega tampoco se quedaba callada: "Es una falta de información y desconocimiento de este chico. No tiene ni idea. Si quiere hacer una buena campaña de comunicación o de marketing se tiene que asesorar bien y ver lo que es legal o ilegal. [...] Sea como sea, Omar, estarás encantado porque estamos todos hablando de ello, pero no es la vía correcta".

Entre otras opiniones, Beatriz Cortazar añadía que lo ha hecho porque se le ha acabado el tirón mediático de los Pantoja y los reality shows, creyendo que es la única salida que le queda para que se hable de él en televisión ya que solo se comentan informaciones negativas sobre su persona. Ahora solo queda esperar a ver qué tiene que decir Omar Montes al respecto.