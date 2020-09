Periurbana Sur preocupa a la Junta, aunque “en estos momentos no podemos hablar de transmisión comunitaria y no se precisa confinamiento”

Verónica Casado ha evaluado este jueves en rueda de prensa la situación actual del coronavirus en Castilla y León, con varios puntos importantes que tienen que ver con Salamanca.

En especial con la zona básica de Periurbana Sur, que se ha convertido en un territorio que preocupa a la Junta, dado el crecimiento de los positivos en los últimos días. 54 en una semana se contabilizaban este miércoles, con una incidencia del 40,91.

Sin embargo, por el momento, “no se precisa confinamiento”, puesto que, según los expertos consultados por la Consejería de Sanidad, no se puede hablar de trasmisión comunitaria y “la situación está controlada”, según Verónica Casado.

La mitad de los ingresos UCI de Castilla y León se concentran en Salamanca y Valladolid

En cuanto a la presión asistencial que están recibiendo en los últimos días los hospitales de la provincia, el de Salamanca y los de Valladolid son los que mayor número de pacientes están recibiendo.

Según ha informado Verónica Casado, en la misma rueda de prensa, la mitad de los ingresos en UCI de la comunidad se encuentran en Salamanca y Valladolid. Una presión asistencial que sigue aumentando en los centros hospitalarios que cuentan con pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos de edades comprendidas entre los 36 y los 84 años, con una media de edad de 65 años.

Discreta mejoría en Salamanca que no ha servido para evitar prorrogar las medidas

Salamanca ha protagonizado “una discreta mejoría”, según la consejera de Sanidad, que también ha explicado los motivos y las actuaciones que llevaron a prolongar el miércoles las medidas restrictivas en Salamanca y Valladolid.

“Estuvimos analizando a primera hora de la mañana cuál era la tendencia y la situación de las dos capitales, después, y viendo la situación y la incidencia de la enfermedad, se decidió mantener las medidas. A las diez de la mañana llamé a los dos alcaldes y no pude contactar con ninguno de ellos en ese momento. Esperé la devolución de la llamada, uno de ellos sí lo hizo y el otro no. Lo que no podíamos era esperar más y a las diez y media mandamos los documentos para publicar la orden”

El principal motivo para esa decisión, según Casado, ha sido la incidencia acumulada de la enfermedad en las dos capitales, “eran incluso superiores a cuando decidimos tomar las medidas restrictivas. Lo cierto es que en algunas está disminuyendo, pero siguen siendo altas. Confiamos que entre todos consigamos tumbar esa curva y evaluaremos la situación en siete días”.





Por último, ha querido manda un mensaje de agradecimiento a todos los ciudadanos y empresarios de Valladolid y Salamanca.