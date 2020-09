​Raúl Parra: “Andrés tiene mucha experiencia y tendrá mucho en qué ayudarme”

El lateral derecho Raúl Parra será uno de los jugadores sub23 del Club Deportivo Guijuelo esta temporada. El joven futbolista recalcaba las semejanzas de su forma de jugar con las que propone Jacobo Montes y también reconoció que quiere aprender de su compañero Andrés González.

Llegada a Guijuelo. “En verdad, cuando estaba ahí no miraba otros equipos. Cuando fui, firmé tres años y medio de contrato. Pero al no ascender a Segunda B durante dos años consecutivos quería buscar una salida para jugar en la categoría. Como ha dicho Astu, es importante para un jugador joven jugar en Segunda B”.

Modelo de juego. “Desde que me llamaron, me gustó mucho la idea. Me informé del entrenador y creo que propone, que eso para mi juego viene muy bien. A parte, el Guijuelo es un club que lleva quince años en Segunda B y eso no es por casualidad. Entiendo que se hacen las cosas bien y ya lo estoy comprobando”.

Andrés González. “De momento no he tenido la suerte de entrenar con él porque está tocado de la rodilla. Pero bueno, para mí es un compañero. Intento ver a mi compañero no como rivalidad. Andrés tiene mucha experiencia y tendrá mucho en qué ayudarme”.