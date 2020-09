​Revuelo en el Colegio Público Santa Teresa por dos padres de origen marroquí positivos en coronavirus que llevaron a sus hijos a clase

Uno de los pocos incidentes que ha tenido el inicio del curso en Salamanca no ha sido, precisamente, poco. El Colegio de Educación Primaria e Infantil Santa Teresa, situado entre la calle Pablo Picasso y la avenida de Alfonso IX, sufrió este miércoles las consecuencias de la irresponsabilidad de unos padres.

La pareja, de origen marroquí, decidió llevar a sus hijos al colegio en este primer día de inicio del curso a pesar de tener que guardar cuarentena por una sospecha de coronavirus, que fue confirmada esa misma mañana. Las alarmas rápidamente se encendieron en el centro que dio avisó a la Policía Local mientras los dos hijos eran apartados a una sala específica del colegio.

Allí fueron trasladados por una patrulla de la Policía Local dedicada a delitos relacionados con violencia de género o menores de edad, y fueron entregados a sus padres.

Los niños, no obstante, habían dado negativo en las pruebas PCR realizadas, pero eso no asegura que no puedan haber sido contagiados por sus padres y ahora mismo estén incubando la enfermedad, a pesar de dar negativo. Por ello se les volverán a repetir las pruebas y en caso de dar positivos se tendrá que ver qué medidas preventivas llevará a cabo el centro al haber estado en contacto con otros niños.