Muere Diana Rigg, estrella de ‘Los vengadores’ y Olenna Tyrell en ‘Juego de tronos’

Diana Rigg ha muerto a los 82 años. “Falleció plácidamente esta mañana. Estaba en casa con su familia, que piden que se respete su privacidad en estos momentos”, ha declarado su agente según recoge la BBC, informa el diario digital 20minutos.

La actriz británica es conocida por dos icónicos papeles televisivos. Como la agente secreta Emma Peel en la serie de televisión de Los vengadores (1965-68) y como Olenna Tyrell, la matriarca de una de las casas de los Siete Reinos, en Juego de tronos (2013-17).





En el cine también tuvo multitud de papeles relevantes, entre los que destaca el de Tracy, chica Bond inolvidable en 007 al servicio de su Majestad (Peter R. Hunt, 1969), único título de la saga protagonizado por George Lazenby.

Antes de actuar delante de las cámaras, Rigg comenzó su carrera dramática en el teatro con la Royal Shakespeare Company a finales de los años 50. Nunca se desvinculó del todo de los escenarios, donde estrenó obras de Ronald Millar, Tom Stoppard o Stephen Sondheim. Nominada en varias ocasiones a los premios Tony, obtuvo la estatuilla en 1994 por la Medea de Eurípides.

Diana Rigg siempre será recordada como la agente secreta Emma Peel, que acompañaba al John Steed de Patrick Macnee en Los vengadores, el exitoso serial pop de espionaje de la BBC. Su participación no pudo ser más fortuita, pues llegó para tomar el relevo de Honor Blackman en el papel similar de Cathy Gale, y ni siquiera había sido la actriz elegida para hacerlo.

Elizabeth Shepherd había sido escogida tras un proceso de búsqueda con más de 60 actrices, pero después de grabar un par de episodios se desestimó. Entonces apareció Rigg, que se hizo con la prueba de casting y el papel sin haber visto nunca la serie.





La descomunal fama alcanzada con Los vengadores y el agotamiento por el acoso de los medios llevaron a que Rigg se tomara con bastante calma sus apariciones cinematográficas. Encadenó unas cuantas producciones británicas –El asesinato de Julio César (Stuart Burge, 1970), Anatomía de un hospital (Arthur Hiller, 1971)– pero no fue hasta su papel en Muerte bajo el sol (Guy Hamilton, 1982), la adaptación de Agatha Christie, que consiguió nueva aclamación.

hRigg no dejó de trabajar hasta sus últimos días. Deja pendientes de estreno la próxima película de Edgar Wright, Last Night in Soho, donde tiene un papel, y la nueva adaptación de Narciso negro en forma de serie que próximamente estrenará la BBC.