VÍDEO | Un incendio sacude de nuevo el puerto de Beirut y, según los primeros indicios, "no es por causas naturales"

Un nuevo incendio ha vuelto a sacudir este jueves el puerto de Beirut, según han avanzado medios árabes, que han compartido varios vídeos que muestran un enorme fuego del que se eleva una espesa humareda negra visible desde varios puntos de la ciudad. Los bomberos y miembros del Ejército ya han iniciado las labores de extinción del incendio, que se ha producido en un almacén de neumáticos y aceite, aunque los motivos por los que se ha producido se desconocen todavía, según informa el diario digital 20minutos.

“Se ha producido un incendio en un almacén de aceites y neumáticos en el mercado libre de impuestos del puerto de Beirut”, informó el Ejército libanés en su cuenta de Twitter. Este martes, ya se había producido otro incendio entre los escombros del puerto, pero fue controlado con rapidez.

Una fuente militar, que ha pedido no ser identificada, ha asegurado a Efe que se trata de "dos fuegos, separados uno del otro" y, según los primeros indicios, "no son por causas naturales", ha apuntado sin dar más detalles. Asimismo, ha añadido que las fuerzas de Interior han cerrado varias calles alrededor del puerto, que quedó destruido en gran parte hace poco más de un mes.

En declaraciones a la cadena LBCI, el director interino del puerto, Bassem al Kaissi, ha indicado que el incendio ha comenzado en "unos bidones de aceite antes de propagarse a los neumáticos". "Todavía es demasiado pronto para saber si ha sido como resultado del calor o de un error", ha añadido.

El secretario general de la Cruz Roja libanesa, George Kettaneh, ha asegurado a la cadena libanesa Al Jadeed que no hay heridos. Hasta el momento, las autoridades libanesas no se han pronunciado sobre el suceso.

La capital libanesa sigue recuperándose de la grave explosión que azotó al puerto hace poco más de un mes y que desencadenó en varios incendios que afectaron a miles de personas y que dejaron 191 muertos, más de 6.500 heridos, y unas 300.000 personas sin hogar. Durante estas últimas semanas, equipos de rescate han continuado la búsqueda bajo los escombros de posibles supervivientes sin éxito.

La causa de la mayor tragedia del país en 100 años fue la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se encontraban almacenadas en el puerto de la capital.

The sheer incompetence of the #Lebanon state is staggering. Second fire in the port since the #BeirutBlast. Once again, firefighters sent in without knowing cause of fire. Official statements late and don’t inspire confidence. pic.twitter.com/GQwHcUep43