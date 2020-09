​Miguel Serna y Jon Rojo llegan con la ambición de playoff a Unionistas

Unionistas de Salamanca presentó a sus dos nuevos fichajes: el portero Miguel Serna y el lateral izquierdo Jon Rojo. Junto a ellos estuvo el director deportivo Diego Hernansanz.

Diego Hernansanz. "Siguiendo el camino, le he tenido que acelerar. Mi idea era ir mucho más tranquilo en el mercado. Ha sido el mismo camino pero acelerando los trámites".





Serna. "En el momento que supe del interés de Unionistas, me identifico mucho con el proyecto. Yo vengo de Yecla que también es parecido. No tuve dudas. Llevo cuatro días y están siendo espectaculares. Yo tenía mi casa en Yecla y por ciertas circunstancias nos alejamos el míster y yo, sobre todo por su parte. La temporada pasada nadie contaba con nosotros (Yeclano) y vengo con la mayor ilusión del mundo para intentar tener la oportunidad y así hacer a Unionistas de Salamanca más grande de lo que es".





Rojo. "Es cierto que la última temporada no dispuse del protagonismo que esperaba. Lo que necesito es jugar y reivindicarme. Está claro que, tras el año pasado participar en el playoff y no jugar, me gustaría ser partícipe de un ascenso a la PRO".