Programación online de las 'no fiestas' de Salamanca para este domingo

El Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado un programa cultural para honrar a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega, adaptado a las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León con respecto a la crisis sanitaria que estamos viviendo. El programa está compuesto por diversas actividades culturales que se desarrollarán sin público y que se retransmitirán a través del canal del Ayuntamiento de Salamanca en Youtube.

La programación se compone de treinta y nueve espectáculos interpretados, en su mayoría, por artistas salmantinos, que se desarrollarán en el Patio Chico y en el Patio del DA2. La presencia de las compañías de teatro locales y de los grupos de música salmantinos responde al compromiso que adquirió el alcalde con la escena cultural local el pasado mes de mayo, debido a las consecuencias económicas que está sufriendo este sector como consecuencia de la crisis del coronavirus.

DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE

11:00 HORAS

Ángel Rufino “El Mariquelo” y su grupo de folk tradicional. Artista invitado: InBlauk

Embajador de la cultura tradicional salmantina, Ángel Rufino “El Mariquelo” ha recibido diversos premios nacionales entre los que destaca el de Santiago de Compostela y cuenta en su discografía con más de 11 discos tradicionales y de folk actual. Además, cada 31 de octubre asciende a la Catedral de Salamanca como acción de gracias por no haber habido víctimas en el terremoto de Lisboa en 1755. En este recital de música tradicional se interpretarán temas tradicionales acompañados por parejas de baile, explicación de tradiciones de baile ritual de la calavera y la rana, coplas de ciego, presentación de trajes y atavíos y canciones participativas para el público, todo ello enriquecido con la fusión Folk-Country de InBlauk.

12:30 HORAS

Calixta y Nicanor, cuentos al por mayor

Cía. Edulogic Producciones

Público familiar

Calixta la Más Lista y Nicanor el Trovador han sido rivales desde que tienen uso de memoria. Pertenecientes a dos importantes estirpes de cuentistas, se reparten a partes iguales los premios recibidos como mejores cuentistas del reino y ha llegado el momento de demostrar realmente quien de los dos es el mejor, “EL GRAN CERTAMEN DEFINITIVAMENTE DEFINITIVO DE CUENTISTAS SIN FRONTERAS”. Las más altas esferas discuten apasionadamente sobre si ganará el estilo desenfadado y alocado de Calixta o el más puro y siempre apreciado clasicismo de Nicanor... pero lo que no se imaginan es que en plena competición tendrán que luchar no solo el uno contra el otro por el prestigioso trofeo, sino también porque los cuentos no desaparezcan y su reino no forme parte del olvido.

19:00 HORAS

Muestra del 1š Festival de humor de acera Cía. Víctor Samarkanda

Para todos los públicos (recomendado para mayores de 16 años)

Espectáculo de calle donde tres profesionales del humor, músicos cómicos, animador-presentador cómico y monologuista de comedia situacional pondrá en escena a pie de asfalto en conjunta comunión y emoción con su particular vestuario este show tan especial.

21:00 HORAS

Estrogenuinas

Estrogenuinas es un grupo de punk-rock de Salamanca actualmente afincado en la ciudad de Madrid. Desde que en 2013 debutaran con su primer disco autoeditado, “De Guijuelo a Wisconsin” (Estudios Arcane Planet), la banda no ha dejado de girar, actuando tanto en salas de toda España como en reconocidos festivales nacionales (Sonorama Ribera, Palencia Sonora, IrÚn Rock, Festival Gigante, MUWI, Festimad...). Además, el año pasado, se estrenaron como artistas internacionales con su participación en el festival alemán Breminale en Bremen, de la mano del Instituto Cervantes y la AIE.

22:00 HORAS

1945

Formados en la primavera del 2016 (Salamanca), 1945 es el resultado de la unión de 5 músicos experimentados provenientes de otros grupos (K-OS, Evil Rise, Sarah Evil...). Abanderan una mezcla de metal/power/thrash ecléptico, vigoroso, lleno de fuerza y velocidad.

23:00 HORAS

Zero!

Zero! es una banda de metalcore / alternative rock formada en 2015. Se caracteriza por ser una banda muy joven con letras que versan sobre los problemas de la juventud y comprometidas con temas sociales como el acoso escolar o la prostitución. El grupo ha recorrido escenarios compartiendo tablas con grupos como Supersubmarina, Efecto Pasillo, Nadye y Deskarte, entre otros. Su Último EP, de 2020, se llama “Luz”.