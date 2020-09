Fernando Simón sorprende con su nuevo cambio de 'look'

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sorprendido este jueves con un nuevo cambio de imagen tras decirle adiós a su característica melena. Fernando Simón, que esta tarde ha ofrecido la habitual rueda de prensa para informar sobre las novedades de la pandemia, ya arrasa en Twitter con su renovado 'Look', según informa el diario ABC.





Aunque esta tarde Simón se ha convertido en viral por un extraño susurro detrás de las cámaras, que también ha corrido como la pólvora en Twitter, las reacciones hacia su corte de pelo no se han hecho esperar, como ya ha pasado en otras ocasiones.

Y es que desde que comenzara la situación de emergencia sanitaria, la melena de Simón se ha convertido en protagonista de memes en numerosas ocasiones, por lo que su nueva imagen ha vuelto a dar mucho que hablar. «Lo largo que se está haciendo esto lo voy a empezar a medir en las veces que he visto ya a Fernando Simón cortarse el pelo», «Fernando Simón se ha cortado el pelo y ahora vuelvo a no saber en qué fase estamos», «En cuestión de días, Pablo Iglesias, por fin, se ata el moño y Fernando Simón, que dijo que no se peinaba desde los 15 años, se ha cortado el pelo. Todo es posible», bromean algunos usuarios en Twitter.

Recientemente Pablo Iglesias conseguía hacerse también viral tras despedirse de la coleta. «Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look», escribió el líder de Podemos en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece peinando un moño alto.