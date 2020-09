Startup OLÉ entrega sus galardones tras una novedosa y exitosa edición digital

En la mañana de este viernes, Startup OLÉ ha dado a conocer la startup Global ganadora así como las ganadoras por verticales. También, se han entregado los galardones: Startup OLÉ Recognition Awards. Las startups ganadoras y los verticales son: TwynCare en Autotech (powered by BF Auto), Starke en Energía y Sostenibilidad (powered by Iberdrola), Ntente en Logística, ArtForge en Media (powered by Impulsa Visión-RTVE), Intelligent Traffic Control en Movilidad (powered by Acciona), VU Security en Blockchain (powered by Alastria), Ciberseguridad y Fintech (powered by F10 Incubator & Accelerator), Encantado de Comerte en Tecnología Humanitaria (powered by Cruz Roja Española), Perfect Numbers en Agritech (powered by Diputación de Salamanca), Travaxy en Traveltech (powered by Diputación de Salamanca), Mirai 3D en Biotech, Robo.AI en Edtech y finalmente, NeuroSoV en el Pabellón Universitario. La startup que se alzó con el premio a la Mejor Startup tras la gran final de Startup OLÉ Salamanca 2020 Digital Edition fue VU Security procedente de Buenos Aires (Argentina).

Algunos de los miembros del jurado responsables de valorar la competición final de Pitch han sido: Roberto Gómez Quirós, Jefe de Proyecto de Red Eléctrica; Nelli Orlova, CEO de InnMind; Marcin Lewandowski, Jefe de Ecosistemas de Startups de Hotailors; Cristina Martín Gómez, Líder de Innovación de Accenture; Paul Loeffler, Socio Gerente de I4E Ltd; Andrés Dulanto Scott, CEO de Dulanto Comunicación; David Antelo, Director de la Oficina de Inversión de Alcobendas HUB; Anto Recio, Jefe de Proyecto de FUNDECYT-PCTEX; Fran Guillen, Director de Impulsame Accelerator; Andrés Guitera, Consejero de ElCampus360.

Los números alcanzados en esta edición han sido impresionantes teniendo en cuenta la circunstancias excepcionales de incertidumbre del periodo actual y la dificultad de celebrar cualquier evento de esta envergadura. Más de 260 startups de 23 países, 400 ponentes de primer orden internacional, 50 mesas redondas y seminarios, 320 reuniones privadas de matchmaking y competición de pitch con más de 120 startups.

Startup OLÉ 2020 tuvo el gran honor de contar en la inauguración con la charla plenaria de Dña. Mariya Gabriel, Comisaria de Investigación, Innovación, Educación, Cultura y Juventud de la Comisión Europea. Dña. Mariya Gabriel durante su discurso, además de hacer un repaso a las acciones de la Comisión Europea, incluyendo Startup Europe y su relación con el nacimiento y crecimiento de Startup OLÉ, la Comisaria Europea mostró su interés en la creación de un “European Innovation Area” (Área de Innovación Europea) para proporcionar un enfoque europeo coherente a las muchas iniciativas de la UE, nacionales y regionales que están diseñadas para apoyar a las empresas emergentes y a los innovadores. Esta intervención fue introducida por Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup OLÉ, quien agradeció su participación y recordó la importancia de trabajar y avanzar unidos en una Europa fuerte, sostenible y emprendedora. Todo ello fue retransmitido en streaming en la mañana del día 10 de septiembre con una gran éxito de audiencia. Otros ponentes fueron: Carlos Manuel García, Alcalde de Salamanca; Ricardo Rivero, Rector de la Universidad de Salamanca; Francisco Javier Iglesias García, Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca; José Carlos García, Presidente del ICO - AXIS; José Bayón, CEO de Enisa; Marcelino Oreja, CEO de Enagás; Federico Montero, Director General de RTVE; Ángel Niño, Concejal del Ayto de Madrid; Javier Collado, Director General de la Fundación Incyde; Telmo Pérez, Director de Innovación del Grupo ACCIONA; David Cierco, Director General de Red.es; Juergen Foecking, Responsable de Relaciones Institucionales en el Parlamento Europeo en Madrid y Rodrigo del Prado, Co-Fundador de BQ.

Se contó en otras actividades como por ejemplo, la reunión del Comité Asesor de Startup OLÉ con representantes como Albert Triola (Oracle Ibérica), Fernando Impuesto (Enagás Emprende), Oscar Cantalejo (Iberdrola-Perseo), Roberto Fraile (Ayuntamiento de Alcobendas), Carlos Blanco (Encomenda Smart Capital), Esteban Mayoral (Centro de Innovación de RTVE), Clara María Jiménez (Accenture), Dominic Olonetzky (F10 FinTech Incubator &Accelerator), Erika Escolar Eguia (Venture Capital), Esteban Campero (Secretaría General Iberoamericana), Elena de Benavides (Red Eléctrica y de Telecomunicaciones, Innovación y Tecnología), Eduardo Sánchez (ICEX Invest in Spain), Jorge Gomara (Business Factory Auto), Natalia Diaz (INECO), Eduardo Prieto (Visa España), Pablo Zalba (Deloitte), e inversores como René de Jong e Isaac Chocron o Mariló Sánchez-Fuentes (empresaria, inversora y periodista) y periodistas como Borja Pascual Iribarren director del programa Mundo Emprende.

Las mesas redondas han recibido una fuerte acogida por parte del público, alcanzando elevados picos de audiencia y contaron con maestros de ceremonia de gran relevancia como Joe Haslam, Director Ejecutivo de Owners Scaleup Program en el IE Business School; Andrés Dulanto, CEO de Dulanto Comunicación y Óscar Fuente, Director General del IEBS School.

Como ya es costumbre en Startup OLÉ, durante la ceremonia de clausura se ha entregado los Startup OLÉ Recognition Awards a los principales actores del ecosistema empresarial, reconociendo la labor de Acciona como mejor corporación, Club del Emprendimiento como mejor medio de comunicación, Enisa como mejor administración pública, Accenture como mejor HUB, la Guardia Civil como mejor institución social, INECO como mejor corporación pública, Energía Positiva liderada por Enagás Emprende como mejor iniciativa anti COVID-19 y por último, Apptualizate ganador del reconocimiento a la Divulgación Emprendedora y Gestión Empresaria. Además, la Fundación Everis ha sido nombrada como ganadora del Reverse Pitch, un premio donde se reconoce el papel de las aceleradoras en el ecosistema emprendedor.

Los premios que startup OLÉ ofrece a las ganadoras de las startups en esta edición son: un pase directo para la final de “Startup World Cup” organizada por Pegasus Tech Ventures que tendrá lugar en San Francisco y brindará a la startup ganadora de la competición de pitch la oportunidad de poder ganar 1 millón de dólares en inversión. El premio de ElCampus360 que otorga 20.000 € en becas a través de su programa de Máster "El MBA del Empresario 360 MBA" a los ganadores de cada vertical además del premio ofrecido por la Cruz Roja que otorga 3000 € a la startup ganadora del vertical “Tecnología Humanitaria”. Por otro lado, las mejores startups estarán invitadas a participar en la competición China Internet + organizada por PILC.

Además, todas las startups participantes disfrutarán de los beneficios ofrecidos por el Programa Exclusivo de Amazon Web Services, AWS activate.