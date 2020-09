Padres de Almenara, Valverdón y Los Almendros rechazan que sus hijos compartan el autobús escolar con otros viajeros

Se niegan a que los 18 escolares que cursan Primaria en el Piedra de Villamayor acudan en el mismo bus que los usuarios de Ledesma y Valverdón y no descartan dejar a los menores en casa

Los padres de 18 escolares de Almenara de Tormes, Valverdón y la urbanización Los Almendros de Villamayor se oponen a que sus hijos compartan el autobús de transporte escolar con viajeros procedentes de Ledesma y Valverdón en el trayecto de ida hasta el colegio Piedra de Arte de Villamayor.





Así lo ha explicado una de las madres afectadas, asegurando que, por el momento, son los propios padres los que trasladan por la mañana a sus hijos hasta el Piedra de Arte. En el viaje de vuelta, regresan solos.

Además de solicitar el apoyo de los ayuntamientos de Almenara y Valverdón, los padres de los 18 escolares -10 de Almenara, seis de Valverdón y dos de Los Almendros- han remitido un escrito a la Dirección Provincial de Educación, firmada por todos los afectados, en la que piden un autobús escolar exclusivamente para los escolares, "sobre todo en la situación sanitaria en la que estamos". "Si es transporte escolar, no puede ni debe hacer otro servicio, porque lo estamos distorsionando".

Como indican en el escrito remitido a Educación, el transporte escolar sigue unos protocolos de seguridad y vigilancia "que nada tienen que ver con el de pasajeros normales de una línea regular", añadiendo que siempre ha existido un servicio concreto para los escolares.

Asimismo, explican que se han puesto en contacto con la responsable de transporte que les ha asegurado que solicitarán esta petición a Fomento, "aunque nos ha dicho que lleva su tiempo y eso es lo que no hay, tiempo, hay que hacerlo ya". Los padres reclaman un autobús para transporte escolar "como única finalidad" y dos monitoras, "ya que solo cuenta con una". Peticiones que, de no ponerse en marcha, llevarán a los padres a no llevar a los niños al colegio porque "tenemos que primar la salud sobre cualquier otro tema".