​"La Amparo abrió la puerta, le pedí el dinero y como no me lo dio, pasó lo que pasó; yo la agarraba mientras Goyo le clavaba el cuchillo"

'El Goyo' (G.A.J.), 'La Titi' (M.V.J.M.) y 'El Miliki' (R.L. J.) han reconocido los hechos por los que el Ministerio Fiscal les acusaba de ser partícipes del asesinato de la Amparo en el juicio que, este lunes, se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Salamanca.

Los dos primeros han reconocido ser quienes entraron en la vivienda, apuñalaron repetidas veces a 'La Amparo' y después, prendiendo la ropa con un mechero que estaba junto al cadáver y generando el incendio.

Sin embargo, los tres acusados han asegurado que 'El Miliki', pareja de 'La Titi', no entró en ningún momento en la vivienda y se quedó todo el tiempo, unas dos horas según el informe del teléfono móvil de la acusada, fuera de la vivienda con el hijo de estos.

Tanto 'La Titi' como 'El Goyo' han coincidido en su versión de los hechos. La primera, que ha confesado que el día del asesinato estaba en perfecto uso de sus funciones, ha asegurado que "llamamos a la puerta, le pedí el dinero y como no me lo dio, se disparó todo".

Según la misma acusada, 'La Amparo' le debía "unos 3.000 euros de droga (afirmación que ha hecho después de mirar a su letrada y esta asistiera con la cabeza) pero no íbamos con idea de hacer eso. Sí sé que va a pasar todo esto ese día, no voy". Sin embargo, también ha reconocido que ella agarraba a la víctima mientras que 'El Goyo' la acuchillaba, "me llegó a clavar el cuchillo en la mano".

Iban, según cuentan los dos supuestos autores materiales de los hechos, con la cara descubierta porque a ‘La Amparo’ “la conocíamos de toda la vida. Llamamos los dos a la puerta. Le dije que me debía el dinero, ella me respondió que no me lo daba y pasó lo que pasó”, ha reconocido M.V.J.M.

Por su parte, ‘El Goyo’ ha reconocido en todo momento ser la persona que apuñaló en repetidas ocasiones a ‘La Amparo’, más de dos docenas según el informe del forense y con un corte en el cuello -dado por la espalda- que le diseccionó la yugular, aunque él ha admitido que “se me fue la cabeza y saqué el cuchillo, pero creo que tantas puñaladas no, no me acuerdo porque estaba muy drogado; todas las puñaladas fueron de frente”.

Del mismo modo, ha asegurado que en ningún momento “iba con la idea de matarla. Llevaba un cuchillo pequeño en el bolsillo para buscar dinero. Como no encontré nada me llevé algo de coca”. Acto seguido, “incendiamos la casa con un mechero, quemando un trapo que pusimos encima de la ropa que estaba junto al cuerpo y nos fuimos”. “No rebuscamos ni nada. Cuando hicimos todo eso ya nos pusimos muy mal”, ha contado ‘La Titi’ que “al salir le conté todo a mi marido”. Él mismo ha confirmado en el juicio que “no sabía que la iban a matar ni qué pasó dentro hasta que me lo contó mi mujer”





La vista oral continúa a lo largo del día, puesto que, a pesar de reconocer los hechos, el Ministerio Fiscal aún quiere conocer algunas declaraciones de los testigos.