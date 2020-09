La extraña desaparición de Nerea Añel, a punto de resolverse: hallan un cadáver

Dos senderistas encontraron este domingo el cadáver de una joven en Os Muíños, un pueblo abandonado de Bardabás, en la provincia de Ourense. El cuerpo sin vida pertenece a una mujer, aún sin identificar, aunque todo apunta a que se trata de los restos mortales de Nerea Añel, de 27 años, desaparecida a principios de año en la localidad gallega, según informa el diario digital El Español.

Según ha explicado a Europa Press el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, el hallazgo se produjo en la tarde del domingo, cuando una pareja que paseaba a su perro por la aldea abandonada de Os Muíños encontró un cuerpo "en avanzado estado de descomposición".

Fuentes oficiales confirmaron a La Opinión de A Coruña que el cadáver podría ser el de la joven desaparecida. Nerea Añel fue vista por última vez el pasado 20 de enero. El 5 de febrero, la desaparición fue denunciada por su madre ante la policía. También recurrió a los medios de comunicación para pedir colaboración y encontrar a su hija.

La progenitora pensaba que Nerea no tenía buenas amistades. “Mi hija llevaba últimamente unos dos años en un mundo que no era bueno y yo no conozco ese tipo de amistades. Esa clase de gente se calla la boca pero no pudo desaparecer de la noche a la mañana”, dijo en declaraciones al periódico gallego.

Las labores de búsqueda realizadas en un principio se llevaron a cabo en el barrio de Covadonga y en una zona cercana del motel Cancún, en Bardabás. Allí fue vista por última vez Nerea, una joven morena, de 170 centímetros de altura, complexión delgada y tatuajes en los brazos. No hubo fortuna por entonces.

Tras el hallazgo, ahora se está a la espera de confirmar que los restos mortales encontrados en Muíños sean los de Nerea.