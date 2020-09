‘’Ojalá se muera tu hijo’’: las amenazas a las que se tiene que enfrentar por la calle un padre salmantino que está exento de llevar mascarilla

Nadie imaginaba que a lo largo de este 2020 íbamos a vivir una pandemia mundial ni mucho menos que fuera obligatorio salir a la calle utilizando una mascarilla para prevenir el contagio. Sin embargo, ciertas personas están exentas de utilizar de forma obligatoria este objeto de protección por motivos debidamente justificados como pueden ser las enfermedades del aparato respiratorio.

Pese al conocimiento que existe de que algunas personas no están obligadas a utilizar mascarilla, son muchas las personas que a día de hoy increpan, insultan y amenazan a las personas que por la calle observan sin ella.

Es el caso de un salmantino de 50 años y su hijo, ambos con una enfermedad hereditaria que afecta a su sistema respiratorio y que denuncian los lamentables insultos y amenazas que reciben al no usar mascarilla en la vía pública.

‘’Si la llevo uno o dos minutos me asfixio, me puedo llegar marear. Tengo el tabique roto y estoy operado del paladar’’.

Rinitis – Asma Alérgica, es la enfermedad que recoge el justificante que este salmantino lleva siempre consigo para evitar problemas y sanciones con la policía. El asma y la rinitis alérgica son dos enfermedades que afectan al sistema respiratorio y que son bastante frecuentes entre la población y pese a que ambas patologías cuentan con sus propias guías de diagnóstico y tratamiento, es frecuente que se produzcan al mismo tiempo. Esto ha dado lugar a la hipótesis de que se trata de dos polos opuestos de una misma enfermedad cuya principal característica es el proceso inflamatorio crónico de una única vía aérea.

Tal y como afirma a SALAMANCA24HORAS.COM, esta afección del sistema respiratorio le impide respirar con normalidad si usa la mascarilla pudiendo incluso llegar a marearse.

Al ser obligatorio por la situación actual de la pandemia, en varias ocasiones han sido advertidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los cuales destaca su comprensión y ayuda en todo momento: ‘’Con la Policía ningún problema, no nos han dicho absolutamente nada, le enseñamos el justificante y listo. El problema es la gente que no comprende nuestra situación, nos graban en vídeos y nos insultan. Cuando les vamos a recriminar que porqué lo hacen, nos mandan a la mierda y que nos muramos’’.

Asimismo, denuncia la incapacidad que tienen para poder denunciar estas lamentables situaciones ante la Policía ya que cuando llaman a los agentes, ‘’se largan corriendo, no se quedan allí a dar la cara’’.

El progenitor afirma resignado que ‘’a mí me da igual que me insulten, pero a mí hijo que tiene el mismo problema no. Me han dicho que ojalá se muera tu hijo’’.

‘’El problema es mío porque encima tengo que ir sin protección’’

Asimismo, este salmantino tiene que lidiar también con la inseguridad que provoca salir a la calle desprotegido e. ‘’El problema es mío porque encima tengo que ir sin protección. Tengo un perro y tengo que sacarlo y procuro ir siempre por sitios que sé que no va gente’’.

La obligatoriedad de la mascarilla es algo que no todos los ciudadanos terminan de aceptar, de hecho, el número de ciudadanos que han solicitado un certificado médico para no tener que portarla en los espacios públicos se ha incrementado en las últimas semanas, en muchos casos, sin ningún fundamento.