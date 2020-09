​Álvaro Romero habla del desencadenante de su “marcha” de Unionistas: “Solo puedo decir que recibo una llamada telefónica que está grabada y se dicen cosas muy gordas”

Álvaro Romero, el mejor jugador de Unionistas la pasada temporada (elegido así por la afición), se marcha cedido al Algeciras. El sevillano deja claro en SALAMANCA24HORAS que la situación estaba reconducida con Hernán Pérez y que su ‘no convocatoria’ a Burgos no tiene nada que ver con el entrenador. Además, explica que el desencadenante de la situación ha sido una llamada telefónica en la que se dicen cosas muy gordas y pide que el director deportivo Diego Hernansanz no continúe en el club para que se recuperen los valores.

Punto y aparte en tu etapa en Unionistas. “No ha sido como yo quería. Lo que ha pasado ha sido muy grave. Yo no quiero dejar mal al club en ningún momento. Mejor un punto y aparte que un punto final. Espero que lo que ha pasado sirva para que se marche el cáncer del club. No es algo solo deportivo, sino que no debe pasar en tema de personas ni en tema de calle. Podía haber ido mucho más allá pero no quiero perjudicar al club y espero que esto sirva para sacar a este personaje del mundo del fútbol. Espero que salga por el bien del club”.

¿Qué ha pasado este verano para que se estropee la relación? “Ellos me proponían una rebaja de sueldo y yo no quería porque ya era muy bajo. Había ofertas y ellos se remitían a mi cláusula. El entrenador habló conmigo y yo ya estaba centrado aquí. Pero la decisión de un hombre que hace y deshace como quiere, hace que me comuniquen que no voy a jugar ni un minuto en toda la temporada”.

Empieza la pretemporada y hablas con Hernán. ¿Qué te transmite el entrenador? “Me dice que voy a ser un jugador fundamental y que si estaba centrado iba a ser un jugador clave. Por parte de él y mía estaba todo solucionado. Estaba intentando volver a hacer un buen año y él estaba contento conmigo. Ha mediado para que no hubiese más problemas”.

¿Entonces por qué no vas convocado a Burgos? “Por Hernán no es. Son por órdenes de más arriba. Comunican que Álvaro Romero no va a jugar un minuto más aquí. No sé si es porque no me bajé el sueldo o porque dije que me quería ir”.

¿Qué sucede después? “Solo puedo decir que recibo una llamada telefónica que está grabada y se dicen cosas muy gordas. No hace falta decir de quién es la llamada, todo el mundo lo sabe. Es el causante de todos los males desde el club que ha llegado. Me da mucha pena porque la afición no se merece esto y el club está perdiendo los valores que ha tenido. Esperemos que pronto salga esta persona del club y Unionistas vuelve a recuperar lo que era”.

Ánimos para Piojo. “A Piojo le están haciendo la vida imposible y le están haciendo feos gordos. No son temas deportivos. Como capitán se merece un respeto y no que le ninguneen ni le quiten la capitanía. Él ha puesto siempre al club por encima de todo y ha defendido todo como el que más”.

Vestuario. “Lo que me ha llegado es el apoyo de los compañeros y me han dado las gracias. Al igual que el 90% de la afición salvo los típicos perfiles falsos que están aburridos y me río de ellos. Le deseo a Unionistas la mejor de las suertes pero si no remedian el problema grave que tienen ahora, va a ser peor”.