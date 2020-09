Preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera tras su última fotografía en Instagram

Kiko Rivera no pasa por su mejor momento. Así lo hizo saber este domingo en su última publicación en Instagram, donde desveló que no se encontraba bien, lo que generó una oleada de preocupación entre sus más de 840.000 seguidores, según informa el diario digital 20minutos.

"No estoy mu católico yo hoy", avanzó el productor sevillano, que añadió: "Tengo el cuerpo un poco cortado... No tengo fiebre, no se alarmen pero si me encuentro rarete".

Pero estas palabras no fueron la única razón que alarmó a los usuarios sobre el estado de salud de Rivera, ya que el autorretrato que compartió también dio que hablar por su aspecto, tal y como se comprueba en el tablón de comentarios.

"Se te ve chunguillo, cuídate, corazón" o "que te mejores, se nota que no estás como siempre" son algunos mensajes que le han dejado sus fans, quienes también le han aconsejado observar su evolución, ya que podría deberse a un posible contagio de coronavirus.

En plena pandemia, Rivera atraviesa una buena situación personal, ya que cuenta con el apoyo de su familia, sobre todo desde que se reconcilió con su hermana, Isa Pantoja, y se acercó a su cuñado, Asraf Beno. No obstante, el músico está sufriendo las consecuencias de la crisis en el plano profesional.

El pasado mes de abril, el hijo de Isabel Pantoja ya confesó en Instagram que se vio obligado a tomar medidas para mejorar su situación económica tras haberse cancelado su agenda de conciertos. "He tenido que pedir la ayuda por ser autónomo", señaló.

"Esto me ha pillado muy jodido de pasta. Todo lo que he ganado en mis entrevistas y en Gran Hermano lo he utilizado para pagar mi deuda con Hacienda, que ya se ha acabado, gracias a Dios", se lamentó.