Estos son los 15 miedos de los españoles

¿Cuáles son los miedos de los españoles? Según el estudio realizado sobre los datos internos de Mundopsicologos.com, la mayoría de los tormentos de los españoles conciernen al ámbito de las relaciones humanas. De hecho, en el podio, junto al miedo a perder seres queridos, seguido del miedo a perder a la pareja, encontramos el miedo a casarnos (gamofobia).

Desde el miedo a enamorarse (filofobia) pasando por el miedo al compromiso y el miedo a salir con alguien, encontramos también el miedo a la suciedad (misofobia), miedo al mar (talasofobia), miedo a independizarse, miedo a la comida (cibofobia) y el miedo al contagio.

En primera posición, el miedo a perder un ser querido

El miedo a la muerte de los seres queridos se remonta a la conciencia de la fragilidad de la existencia humana y al deseo instintivo de vida y bienestar, destacando el valor irrefutable de las relaciones intrapersonales. Dicho miedo, junto al de permanecer solos en casa, denota en definitiva dificultades a la hora de enfrentarse a la soledad. Esto es sorprendente si pensamos en cómo es la sociedad actual, con el sujeto en el centro, una sociedad narcisista en la que todos piensan en sí mismos, en su apariencia, en su propia felicidad. Todo dura poco. Hay una tendencia a terminar las relaciones si algo no funciona en lugar de intentar solucionar los problemas. Y sin embargo, nos sentimos solos.

Quizás la clave sea invertir más en las relaciones, sin cálculos y sin demasiadas barreras. No es bueno pensar que el otro siempre está de mala fe, o que no somos suficientemente merecedores de encontrar una persona que nos quiera. Solo teniendo una mayor confianza en uno mismo y en los demás será posible tenerla también en las relaciones y no tener miedo al abandono.

La falta de confianza. El gran problema de los españoles

El miedo al matrimonio (gamofobia) así como el miedo al amor (filofobia), representan un dilema difícil de resolver. Espejo de nuestra sociedad, donde todos parecen dedicarse al cuidado de su jardín sin importar lo que pase afuera. Este estado generalizado de egoísmo e individualismo lleva al individuo a vivir en un estado de alerta constante. Las consecuencias son una inevitable falta de confianza en quienes nos rodean y un enfoque cada vez mayor en uno mismo.

Así lo demuestra el miedo a los lazos, o al compromiso, que junto al miedo a estar con personas y el miedo a salir con alguien forman parte de este grupo que se basa en la fragilidad interior y la desconfianza.

Miedo a independizarse

Otro de los miedos recurrentes se refiere al inicio de una nueva experiencia de vida, fuera de la familia de origen: es decir, el miedo a independizarse. En este sentido, este miedo se puede relacionar con el cambio de rutina, dejando algo que conocemos y que nos da tranquilidad (la famosa zona de confort) para embarcarnos en una nueva aventura, que podría resultar un fracaso, sobre todo por la precariedad que vivimos hoy en día. Para los jóvenes, ciertamente, no es fácil dar este paso, porque además del peso del cambio, tienen que lidiar con el peso de la precariedad.

Miedo a la suciedad, miedo al mar, miedo a los alimentos, miedo al contagio

El miedo al mar, o talasofobia, es un temor irracional al mar y a las profundidades del océano. Este miedo está catalogado de específico y afecta a algunas personas a las que puede llegar a causar ansiedad, sensación de peligro y malestar. Puede estar asociada a sucesos traumáticos que acaban dejando poso y se manifiestan en este temor. La talasofobia está relacionada con el miedo a la presencia de seres marinos peligrosos, la posibilidad de ahogarse o a catástrofes naturales que en muchos casos se relacionan con el mar o al agua. Para superarlo es importante no evitar lugares de costa, sino acercarse al mar de manera gradual y constante.

La cibofobia es el miedo irracional a comer o a los propios alimentos, en muchas ocasiones está vinculado a trastornos alimentarios como anorexia o bulimia.

El miedo a la suciedad, misofobia. Los misófobos sufren un miedo irracional a la suciedad (o a lo que ellos consideran suciedad) y también a la contaminación y a los gérmenes. Este hecho les provoca un gran malestar e interfiere notablemente en sus hábitos y relaciones. Este tipo de fobia no tiene nada que ver con una preocupación normal por la limpieza sino que va mucho más allá y puede resultar altamente incapacitante. Está relacionado con la posibilidad de contaminarse de elementos externos como microbios, gérmenes o cualquier cosa que esté en el ambiente o en un espacio cerrado que sea percibido como perjudicial para la salud, y ha cogido fuerza como consecuencia de la pandemia que todavía afecta al mundo entero. Lo mismo vale para el miedo al contagio.

El listado de los 15 miedos de los españoles en 2020