VÍDEO | La inesperada crítica de Carmen Lomana contra Vox que triunfa en las redes sociales

El nombre de Carmen Lomana ha subido este lunes a lo más alto de las tendencias en Twitter por sus durísimas declaraciones contra Vox, según informa el diario digital El Español. La empresaria ha sido la primera invitada de la nueva temporada de Las Uñas, un formato original de Flooxer que se puede ver en Atresplayer, y su entrevista con Sindy Takanashi está en boca de media España tras haberse despachado con la formación de ultraderecha en la que ella misma militó en el pasado.

De hecho, Lomana se presentó como número 3 al Senado en 2015; sin embargo, después llegó a reconocer que lo había hecho por darles un poco de publicidad y no por ínfulas políticas. A pesar de ello o, quizás, precisamente porque conoce a los de Santiago Abascal desde dentro, ahora carga contra ellos sin que se le mueva ni una pestaña.

"No tengo nada que ver con Vox. No me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales", empezaba Lomana con su reflexión para añadir que "fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa, con perdón", decía al tiempo que hacía el gesto implorando disculpas a la cámara.

Aunque esta sentencia ya ha sido suficiente para incendiar las redes sociales, Carmen Lomana todavía se siguió pronunciando sobre el partido. Aclaró que lo que le pide a un político es "preparación" y "conocimiento", así que bajo esa premisa, sentenció: "Entonces, claro, si miras lo que hay detrás de Vox...". Desmintió además que sea de la misma cuerda ideológica: "No comulgo con sus ideas para nada. Algunas un poco, pero con las demás nada".