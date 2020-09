El PP de Béjar denuncia que la alcaldesa de la ciudad ha llamado "putas" a dos concejalas de la oposición

El PP pide explicaciones al concejal de Igualdad, preguntándole si va a amparar este tipo de situaciones hacia otras compañeras de la Corporación. "¿No tiene nada que decir? No vamos a permitir este tipo de insultos hacia nuestras compañeras, señora alcaldesa. Si no sabe contenerse, quédese en su casa. Esta situación no puede tolerarse más", finalizan los populares de la ciudad textil