Carmen Lomana cuenta su experiencia más personal: "Un monstruo me quitó la oportunidad de ser madre"

"Me dije: 'voy a ser una mujer sin hijos, pero no voy a ser una amargada"

El colaborador de Espejo público Fran Rivera ha conseguido para su programa sacar el lado más personal de Carmen Lomana en una entrevista íntima. La socialité ha hablado de su opinión respecto al Covid-19, la reina Letizia y la moda actual. No obstante, la sorpresa ha llegado cuando la entrevistada ha contado por qué nunca ha podido ser madre, según informa el diario digital 20minutos.





Según ha explicado ella misma,Lomana tuvo en su juventud un embarazo extrauterino, por lo que sufrió un aborto. En este tipo de embarazos, el embrión se implanta fuera del útero, normalmente, en las trompas de Falopio. La entrevistada ha explicado que su caso no tenía mayor complicación y que con la intervención en una de sus trompas hubiera sido suficiente.

"A mí la vida me ha dado mucho, pero me ha quitado mucho, me ha quitado la posibilidad de ser madre. Todo por un médico, un monstruo, al que nunca perdonaré, que por una tontería de un embarazo extrauterino me cortó las dos trompas", ha confesado Lomana al torero.

La entrevistada ha explicado que cuando se enteró de la noticia fue a reclamar al doctor, y este le dijo que "era una ignorante, que para qué quería tener hijos, que me lo quitó por si acaso pasaba la infección a la otra trompa".

Lomana ha contado que lo peor llegó después, tras pasar "un calvario" en el que se sometió a diferentes tratamientos de fecundación in vitro sin éxito. La celebrity ha aclarado que con el tiempo no tuvo más remedio que aceptar que no iba a ser madre. "Me dije, voy a ser una mujer sin hijos, pero no voy a ser una amargada", ha confesado la entrevistada.

"Cuando conseguí salir de ese dolor, fue otra dimensión", ha comentado Carmen Lomana. La colaboradora de televisión ha detallado que es un tema ya superado y que ahora es una persona capaz de gestionar sus sentimientos de una manera más beneficiosa. Incluso ha bromeado con la idea de ser coach personal.