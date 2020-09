VÍDEO | "Ahora hay mucha gente joven ingresada y en las UCIs, algo que no ocurría en los meses de confinamiento"

"Si la situación no mejora nos podemos acercar al estado de alarma, porque yo no sé si ustedes lo han visto, pero hay mucha gente joven ingresada y en las UCIs, algo que no ocurría en los meses de confinamiento. Ahora mismo hay personas sobre los treinta años intubadas en las UCIs. Está siendo agresivo con gente joven y tenemos que intentar frenar esto porque no contamos con vacuna ni antibióticos. Por ello, tenemos que frenar el contagio y lograr que la persona que es Covid positivo haga aislamiento y cuarentena. Si conseguimos esto probablemente no tengamos que tomar otras medidas", ha comentado Verónica Casado