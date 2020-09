De capitán a capitán: el mensaje de apoyo de Jonathan Martín a Piojo

Piojo Hernández es uno de los jugadores con más partidos de Unionistas de Salamanca y el capitán del club de los tres últimos años. Además, llegó al club como uno de los futbolistas más queridos de la extinta UDS. Sin embargo, después de tres años defendiendo el escudo, el club está intentando que salga antes de que finalice el mercado de fichajes.

Durante el verano, el propio futbolista se bajó el sueldo para ayudar al club a tener más dinero para acometer fichajes. Sin embargo, en los últimos días ha recibido un 'duro palo' y está contando con el cariño de muchos aficionados y también de ex futbolistas.

Uno de ellos ha sido el capitán del Guijuelo, Jonathan Martín, que dejó un mensaje muy claro en su red social de Twitter: "Has demostrado ser un profesional (cuando has jugado y cuando no). ¡Tu compromiso y compañerismo te han llevado a ser respetado siempre! Eso se gana y no se pierde en 3 meses como intentan hacer algunos... Estoy seguro q tu puedes dormir con la conciencia tranquila a diferencia de otros".