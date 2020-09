Los coches que ya tienen pegatina de la DGT no la deben cambiar en 2021: el nuevo sistema de etiquetas

Los cambios anunciados para las pegatinas de la DGT de cara a 2021 ya empiezan a generar algunas dudas. La principal es la recalificación de un coche en Cero Emisiones, ECO, C o B, ya que los requisitos para que una automóvil lleve un distinto u otro ya no serán los mismos. De ahí que haya nacido la cuestión de qué pasará con los vehículos que ya tienen asignada —incluso fijada— su pegatina. Pues bien, la reforma no afectará a los vehículos que se hayan vendido con anteriorirdad a la fecha en la que la norma entre en vigor. Es decir, la nueva clasificiación no tendrá carácter retroactivo, según informa el diario digital El Español.

El motivo de esto es la seguridad jurídica que quiere mantenserse. De hecho, hará falta una etapa de transición hasta que todo el parque móvil de España tenga su etiqueta fundamentada en la nueva ley de 2021, algo que no ocurrirá hasta dentro de varios años. Pero lo que el Gobierno sí que tiene claro, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, es la necesidad de reformas el sistema de etiquetado vigente desde 2016.

Como se sabe, se les otorga a los distintos coches una pegatina en función de su nivel de emisiones y capacidad de contamitar. El coche será clasificado como tipo Cero Emisiones, ECO, B o C. Pero, según consideran los sectores críticos de esta manera de clasificar, hay demasiados vehículos distintos bajo el paraguas de un mismo tipo de etiqueta.

Por ejemplo, hoy existen coches híbridos ligeros con 600 caballos de motor que, al contar ya con una parte eléctrica, la Unión Europea ya permite que sean calificados como vehículos con etiqueta ECO, una pegatina de color azul y verde que permite acceder a zonas de bajas emisiones como Madrid Central o el centro de Barcelona, entre otras ventajas.

Y algo similar ocurre con los coches híbridos enchufables, que disponen de una batería para recorrer algo más de 40 kilómetros en eléctrico. Si bien, la teoría de este tipo de coches es sobresaliente —con ellos se puede viajar siempre en eléctrico porque la mayoría de los usuarios no recorremos grandes distancias de forma diaria—, la realidad es otra: no todos sus propietarios los cargan continuamente.