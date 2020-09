Así funciona el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Cuando un ciudadano salmantino sufre un percance que precisa atención médica, rápidamente piensa en acudir a Urgencias. Surge entonces la duda de si tiene que ir a las del Clínico o a las del Virgen Vega o, incluso, al hospital Virgen del Castañar de Béjar (si es el que tiene más cerca).

Para resolver cualquier duda al respecto y tratar de detallar con claridad a dónde hay que acudir y cómo se estructura el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el médico Jorge G. Criado, que precisamente es urgenciólogo y forma parte del CAUSA, ha recopilado en un hilo de Twitter el funcionamiento de las Urgencias.

¿Cómo están organizadas las #Urgencias del Complejo Universitario de Salamanca? Aunque no creo que tenga mucha difusión, voy a intentar explicarlo porque últimamente hay mucha confusión, incluso entre los compañeros de Atención Primaria. #HiloVa pic.twitter.com/EWyfUHI8Aq — Jorge_G_Criado #UsaMascarilla (@JorgeGCriado1) September 14, 2020

Para comenzar, Jorge Criado explica que en el Virgen del Castañar de Béjar, el Servicio de Urgencias funciona de 8 a 15 horas y de lunes a viernes. En ese período, asume “todas las urgencias”. Fuera de ese horario, y los festivos, los encargados de la asistencia urgente son los médicos de Atención Primaria, apunta.

Posteriormente, señala que las Urgencias tanto del Clínico como del Virgen Vega funcionan todos los días del año a todas horas. Las destinadas a pacientes COVID son las primeras, si bien recalca que en las segundas se atiende diariamente a pacientes con esta patología.

Eso sí, Jorge G. Criado enumera las especialidades que se atienden en el hospital Virgen de la Vega: Nefrología, Neurocirugía, Neurología, Oftalmología, Traumatología, Urología. Así, si se tiene una dolencia relacionada con alguna de estas áreas, debe acudir a este hospital. “Y si tengo “algo de cardio”, ¿puedo ir al Virgen de la Vega? Pues sí, pero es preferible ir al Clínico, porque los cardiólogos están allí”, resume el doctor, que da paso a la explicación de las Urgencias del Clínico.

Este hospital tiene dos áreas diferenciadas para el Servicio de Urgencias: el ‘área COVID’, donde se atienden sospechas y casos COVID confirmados, y cuya asistencia corresponde a los urgenciólogos. También dispone de camas para pacientes más graves y de consultas para pacientes menos grave. Es decir, si se tiene sospecha de padecer COVID-19 y se va a acudir a Urgencias, hay que ir al Clínico.

Por su parte, también está el ‘área limpia’, o “las Urgencias de toda la vida”, como lo resume Jorge G. Criado. En las mismas se atienden todas las patologías (salvo las que tienen su centro en el Virgen de la Vega), y son Cardiología, Cirugía, Medicina Interna, Digestivo, Neumología, Cirugía vascular, Cirugía plástica, Psiquiatría, Dermatología, Hematología, Oncología, Otorrino, Pediatría y Ginecología.

“Entonces, si me tuerzo un tobillo, ¿no puedo ir al Clínico? Pues preferiblemente no, porque la trauma está centralizada en el Virgen de la Vega y si hay una fractura es más rápido y más cómodo para todos estar allí donde está el especialista. Igual con el cólico nefrítico o la hematuria y en sentido inverso también. Cada cosa en su sitio”, finaliza las explicaciones el doctor, no sin antes aclarar que los pacientes COVID no están en ningún momento “mezclados” con otros pacientes y mostrarse dispuesto a resolver cualquier duda a través de su cuenta personal.