VÍDEO | Pipi Estrada se graba junto a su gato muerto y se despide de él entre lágrimas

Pipi Estrada se ha convertido en tendencia este martes en Twitter. Pero no ha sido por una de sus intervenciones en El chiringuito de Jugones, sino por un vídeo que se ha difundido por las redes en el que aparece llorando por el fallecimiento de su gato Trapito, según informa el diario digital 20minutos.

El colaborador de televisión ha causado sorpresa por lo que se ve en la grabación, pues sale con su mascota que está muerta sobre la camilla del veterinario.

Entre lágrimas, el periodista lo acaricia y se abraza a él totalmente desconsolado. "Aquí estoy con mi Trapito, ha llegado el final... No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí... Pero no ha podido superar el momento", dice en el vídeo.

Qué hace Pipi Estrada pic.twitter.com/WUXu8jYPWO — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐞𝐣𝐞𝐫𝐚 🇮🇨 (@JDiegoTejeraS) September 15, 2020

"Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. Es la vida, hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida", concluye y se dirige hacia la cámara para finalizar.

"No, no lo he cortado. No he cortado todavía", le dice el veterinario, que es quien graba con el móvil, a lo que Pipi Estrada, que no le entiende, le pregunta: "¿Está vivo?". "Que no lo había cortado, digo", le repite el sanitario.

Se desconoce de dónde ha salido el vídeo, si lo publicó en Twitter, en Instagram o simplemente se ha filtrado. Pero los usuarios de las redes han compartido su sorpresa, y algunos su desagrado, al ver que el colaborador grabó a su mascota muerta y posó con ella para despedirse frente a la cámara.