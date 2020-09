​Hernán Pérez lo deja muy claro: “Yo contaba con él. No tengo ninguna queja en cuanto a la profesionalidad que tenía en los entrenamientos”

El entrenador de Unionistas de Salamanca, Hernán Pérez, explicó la salida de Álvaro Romero. “La situación es que Álvaro Romero era un jugador muy cotizado. Yo contaba con él. No tengo ninguna queja en cuanto a la profesionalidad que tenía en los entrenamientos. Hemos pensado que podían venir cosas mejores. Álvaro Romero ha tenido un trato exquisito con nosotros. La próxima temporada sigue siendo de Unionistas. Su representante y él nos han deseado lo mejor. No tenemos ninguna queja del comportamiento de Álvaro Romero. No tengo ninguna queja de su trabajo”, ha explicado el entrenador blanquinegro en sala de prensa.

Sin embargo, esta versión es completamente opuesta a la que dio el presidente, Miguel Ángel Sandoval, en una entrevista este lunes a El Norte de Castilla. “Queríamos ver sus entrenamientos pero la actitud no era la más correcta y el cuerpo técnico dio el paso al frente al no citarle. Cuando nos dicen que no lo ven, desde la comisión deportiva no ponemos ninguna pega”, expresaba el presidente a la pregunta de Juanjo González sobre si él también tomó esa decisión.

Sobre Piojo. “La decisión está tomada desde el primer día. Está comunicado desde el primer que estoy en Salamanca. Delante del director deportivo. Pero antes de empezar a entrenar, delante del director deportivo y del segundo entrenador, se le vuelve a comunicar al jugador. Yo solo trabajo en el campo con los jugadores. No es cuestión de encasillar a nadie en ningún rol. Tenemos claros que queremos gastar las fichas senior y sub23…”.

Capitanía. “Voy a explicarlo yo una sola vez. La tomo yo una sola vez. Javi Navas es el primer capitán por antigüedad. Carlos de la Nava será un capitán porque lo decido yo. Cuando haya más gente se buscará otros capitanes”.

Mercado. “Cada vez estamos más tranquilos. El mercado hace un mes estaba muy caro para nosotros y había futbolistas que no podíamos acceder y ahora se les empieza a poner cuesta abajo. Hay ocho futbolistas que han rescindido de Segunda División y caerán a equipos fuertes y esos soltarán. No vamos a tener prisa. Prefiero esperar”.

Copa RFEF. “Es una competición que en Asturias tiene mucha tradición. Tuve la suerte de ganarla con el Langreo. Es una vía para la Copa del Rey. Estamos seguros para esta decisión y entendemos que es lo mejor”.

Trato con Josué y Nespral. “Yo me considero muy cercano. Hablo con Josué, con Héctor, con otros futbolistas. Josué no está lesionado sino que es un problemilla muscular. Si no está esta semana, será la próxima. Héctor tiene una recuperación excelente y quería que jugase unos minutos. Pero me frenaron en el cuerpo técnico. La competición la va a decidir la salud”.