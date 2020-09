​El presidente de Unionistas, Sandoval, explica que está “contento” con el trato a Piojo

El presidente de Unionistas de Salamanca, Miguel Ángel Sandoval, explicó en rueda de prensa la situación de Piojo, la marcha de Álvaro Romero cedido al Algeciras, la situación con el máximo patrocinador y que el club jugará en la Copa RFEF.

¿Estáis contentos con el trato que le estáis dando a Piojo desde el club? “Se le propuso una salida y una cesión y ha rechazado los dos. Estamos muy contentos cuando a un jugador, que ha sido emblema de la Unión Deportiva Salamanca y de Unionistas, si en lo deportivo no va a tener repercusión; darle el mejor trato posible. La hoja de ruta se la tienes que preguntar a Luaces, que era el que estaba antes. Todos los jugadores tenían que pasar ese filtro (rebajarse el sueldo) y luego tomar decisiones. Esa rebaja no tenía implícito seguir. Después de que la dirección deportiva y el cuerpo técnico hablarán con él y le dijesen que no iba a ser protagonista en el verde, nosotros hemos seguido la misma pauta. Al futbolista ya se le ha dicho que iba a perder protagonismo y cuando el cuerpo técnico le dice que no cuenta con él, se ha puesto a trabajar la dirección deportiva para que tenga una salida. Por la parte institucional, vamos a intentar que el jugador salga con todos los honores posibles. Tenemos que mirar por el interés del club económicamente. Vamos a intentar que salga el jugador lo mejor posible y con todos los honores posibles. Creo que a ningún jugador se va a quedar dos años en la grada porque no cuentan o porque no lo ven como suplente”

Durante el verano, ha sido recurrente escuchar al club decir que Álvaro Romero solo se movería si alguien pagaba la cláusula. ¿Qué ha pasado en un solo fin de semana para que haya pasado de valer 100.000 euros a 0 para el club? “Hemos estado todo el verano a que nosotros queríamos a Álvaro Romero y él irse. Lo queríamos para venderlo lo más caro posible. No nos ha llegado ninguna oferta. Y buscamos una situación de lo menos gravosa para el club. Lo del tema de los audios y de la supuesta llamada ya tengo experiencia. Sigue siendo jugador de Unionistas. En tu medio habéis dicho que tenía ofertas. No es justo con el jugador que se puedan decir ciertas cosas. No ha llegado ninguna oferta que nos satisfaga”.

¿Ecotisa va a aportar la misma cantidad de la temporada anterior, va a bajar su apoyo económico o no va a continuar como patrocinador principal? “Nos hemos sentado varias veces a hablar en la pandemia y seguimos realizando acciones juntos. Sigue siendo una relación normal. Será el patrocinador principal. Pocas empresas aportarán lo mismo del año pasado, alguna sí más”.

Copa RFEF. “Hemos solicitado inscribirnos en la Copa RFEF”.