Madrid anuncia nuevas medidas de restricción de movilidad a partir del fin de semana

Las restricciones a viajes no esenciales de ciudadanos de terceros países de fuera de la Unión Europea o del espacio Schengen se han ampliado hasta el próximo 30 de septiembre con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles una nueva prórroga de la orden de restricción temporal de viajes no imprescindibles, aprobada en julio, y que se ampliará hasta las 24 horas del último día de septiembre. Los países cuyos residentes no se ven afectados por esta orden son Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China, según informa el diario digital 20minutos.

Por otro lado, se ha conocido que unos tres millones de trabajadores sanitarios se han contagiado de Covid-19, lo que representa un 10% de los casi 30 millones de casos registrados en el planeta, según un estudio del Consejo Internacional de Enfermería, que pide a los gobiernos mayor seguridad para el sector.

En cuanto a la situación de la pandemia en España, el Ministerio de Sanidad notificó este martes 9.437 nuevos casos de COVID-19, 3.022 en las últimas 24 horas, y 156 fallecidos, 303 en la última semana. El total de los contagios asciende a 603.167 y los muertos superan los 30.000.

El viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, ha avanzado que el Gobierno regional se está planteando endurecer las restricciones que entraron en vigor el 6 de septiembre. Se barajan “confinamientos” por zonas básicas de salud y limitaciones a la movilidad. En cualquier caso, las nuevas restricciones se anunciarán a finales de esta semana.