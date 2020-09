Miguel Ángel Revilla, en 'El hormiguero': "No habrá otro confinamiento porque ni la gente ni la economía lo aguantarían"

Miguel Ángel Revilla resolvió este martes una duda que le rondaba a muchos espectadores de El hormiguero: ¿Cuantas veces ha visitado el programa? Y Pablo Motos la resolvió entregándole la tarjeta 'Infinity' para celebrar que ha acudido al espacio de Antena 3 en veinte ocasiones.

Si Mario Casas fue el primero en recibirlo, seguido por Santiago Segura, el político cántabro completa el pódium de un galardón que no le hizo mucha ilusión porque pasó totalmente de largo el tema.

Además, se quedó sin recibir el reloj conmemorativo de la celebración, que el presentador regaló tanto a Casas como a Segura.

Y es que Revilla volvió a monopolizar el tiempo de 'El hormiguero' con todos los temas que quiso tratar, desde el coronavirus a Pedro Sánchez, pasando por Albert Rivera, la 'Operación Kitchen' o su libro, según informa el diario digital 20minutos.

"Lo que está claro es que no podemos parar y lo digo: No habrá otro confinamiento porque la ni gente ni la economía lo aguantarían", señaló el cántabro, ya que "la situación actual de la enfermedad no es la de marzo o abril", añadió.

Y explicó que "es más leve, probablemente, por la mascarilla. Pero nos hemos relajado un montón y hemos pasado de un comportamiento ejemplar durante los meses que hemos estado encerrados a mucho desmadre".

Para concluir el tema del coronavirus señaló que "el virus económico será más letal si no tomamos medidas de seguir funcionando y produciendo. Esa es la teoría que quiero lanzar para que no seamos tan agoreros".

Sánchez, Rivera y el PP, sus otros temas

También comentó que "estoy dolido con Pedro Sánchez, he incluso cabreado con él por un feo que le hizo a mi Comunidad"; que, en el pasado, vaticinó que Albert Rivera "probablemente iba a ser presidente del Gobierno", pero "me la he pegué".

Por último, sobre la 'Operación Kitchen' quiso destacar que "formaba parte de un plan de control de daños para lograr minimizar el caso Gürtel, contra la mayor trama de corrupción en torno al Partido Popular, o incluso lograr su anulación judicial", y que, probablemente, "esto debe de acabar con un escarmiento gordo y alguno acabará en la cárcel".