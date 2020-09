"Puede que haya que vacunarse cada uno o dos años": el enigma de las reinfecciones de coronavirus

El 24 de agosto la noticia de una persona reinfectada de coronavirus sorprendía al mundo entero y trastocaba a quienes están basando su estrategia en la supuesta inmunidad que se obtiene al pasar la enfermedad. Se trataba de un hongkonés de 33 años que había sido dado de alta en el mes de abril pero que, cuatro meses después, volvía a dar positivo en coronavirus al volver a su país desde España. Era el primer caso documentado de reinfección por Covid-19, según informa el diario digital 20minutos.

Desde entonces, varios países europeos -como Países Bajos o Bélgica- han notificado casos de pacientes reinfectados. En España, este lunes se documentaron cuatro casos de reinfección de Covid en Cataluña, uno de ellos, además, en estado bastante grave.

Todavía queda mucho por saber del coronavirus, por eso siguen apareciendo nuevas incertidumbres cada día. Aún así, el ministerio de Sanidad lanzó este lunes un mensaje de calma, asegurando que este tipo de casos de personas recontagiadas son "sumamente excepcionales", teniendo en cuenta el número total de casos en el mundo. Lo dijo la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, explicando que se están "siguiendo y aplicando los protocolos" para analizar esta situación "excepcional en el curso natural de la infección".

Declaraciones que están en línea con lo que afirmó en su día la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras hacerse público el caso de Hong Kong. "Recibimos de vez en cuando reportes anecdóticos de gente que se hace la prueba y sale negativo y luego positivo, pero no ha quedado claro hasta ahora si se trata de un problema del propio test o si hubo gente que realmente se infectó una segunda vez", dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris, enfatizando que, aún así, las posibles reinfecciones de las que se habla "representan una cifra muy, pero muy baja"

"Los casos de reinfección, teniendo en cuenta el número de personas que se han infectado, son bajísimos", reitera la científica Laura Lechuga, que actualmente está liderando un novedoso proyecto en desarrollo de la creación de un test que podría detectar la Covid-19 en 30 minutos. Aunque admite que la comunidad científica sigue con preocupación estos casos, asegura que todavía se trata de excepciones, por lo que considera que, "hasta que no tengamos más números, es muy pronto para decidir si se trata de un problema grave o no".

Volver a contagiarse es usual en los virus respiratorios, como puede ser la gripe común. "Hay muchos virus que si los sufres una vez, ya te quedas inmunizado para siempre; pero en el caso de los virus respiratorios sí que es frecuente reinfectarse. Es lo que pasa con la gripe, que muta un poco y en seguida te puedes volver a contagiar", cuenta la investigadora del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, señalando que, aún así, de la Covid-19 todavía se necesitan más datos y más tiempo para poder precisar.

Entonces, en el hipotético caso de que aumentara la tasa de reinfección ¿podría tener implicaciones, por ejemplo, en el desarrollo de futuras vacunas o incluso en la inmunidad de grupo? La científica asegura que afectaría a ambos asuntos. "Estamos muy lejos de la inmunidad de grupo", recuerda, añadiendo que solo se podrá obtener cuando empiece a haber vacunas y, "entre los que se vacunan y los que ya lo han pasado, pues quizás nos iremos aproximando a esa inmunidad de grupo".

Pero no considera que pueda tener demasiados efectos en el desarrollo de las vacunas, pues no parece que el virus mute demasiado; al menos no tanto como el VIH cuyas múltiples mutaciones complicaron el hallazgo de una vacuna. "Puede pasar lo que nos pasa con la gripe común, que las vacunas son efectivas durante un año o poco más, y haya que volver a poner una dosis al año siguiente", explica, señalando que puede ser que la inmunidad que se genera en los individuos no tenga esa memoria.

El sistema inmunológico del ser humano es bastante complejo. Según cuenta la investigadora, existen dos tipos de inmunidad: la rápida, que son los anticuerpos, las inmunoglobinas que enseguida generamos para luchar contra el virus; y la inmunidad de largo plazo, de las células T, que crea una especie de "memoria" en nuestro sistema inmunológico en el que el virus ha atacado, y, "si vuelve a entrar, se ponga a fabricar inmunoglobinas rápidamente para aniquilarlo antes de que se propague".

"Puede ser que la inmunidad que se genera en los individuos no tenga esa memoria y que, por lo tanto, haya que volver a vacunar a la gente cada año o cada dos años", explica. Por ahora, se sabe que ambas inmunidades diferentes se están activando en los pacientes, "pero todo son especulaciones… es lo malo de algo nuevo, ¿no? Que mientras no se tengan los datos, no se sabe del todo", concluye Laura Lechuga.