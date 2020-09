​Especialistas multidisciplinares participan en el ciclo de conferencias organizado por la Universidad de Salamanca sobre nuevas aproximaciones a los medios, el dolor y el trauma

La combinación de la perspectiva humanística con la de la medicina científica ha permitido explorar ambas áreas del conocimiento desde un punto de vista interdisciplinar. Entre sus objetivos ha estado promover actitudes humanas significativas en el desarrollo de la medicina, como mejorar la comprensión del dolor, el trauma, la responsabilidad y la solidaridad.

En ese sentido, la Universidad de Salamanca ha organizado el ciclo de conferencias ‘Humanidades médicas: nuevas aproximaciones a los medios, el dolor y el trauma’, coordinado por Lucía López Serrano y dirigido por Daniel Escandell Montiel.

Este ciclo nace del proyecto de investigación ‘Los nuevos medios y la representación del dolor. El retrato de la enfermedad como estrategia de resiliencia y superación’ de la Fundación Memoria de D. Samuel Solórzano Barruso, en colaboración con el proyecto ‘Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI’ del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el proyecto ‘Glocal Narratives of Resilience and Resurgence: Toward a Cultural Narratology’ del Programa I de la USAL.

La iniciativa se concibe como una serie de encuentros abiertos a toda la comunidad de la Universidad de Salamanca y a todos aquellos interesados que quieran sumarse por streaming para conocer estas líneas de investigación y su impacto en nuestra sociedad. Para los jóvenes investigadores, actualmente cursando un máster o terminando sus estudios de grado, este ciclo de conferencias presenta líneas de investigación llenas de potencial para desarrollar su futura carrera y realizar contribuciones con el potencial de causar un impacto real en la sociedad.

El ciclo, que se desarrollará en el mes de octubre, se realizará por completo en formato digital a través de Google Meet. Los interesados deben registrarse gratuitamente en Eventum (plazas limitadas) a través de los enlaces facilitados en la web https://diarium.usal.es/exocanon/medicalhumanities/.

Humanidades Médicas

La importancia de estos estudios en el contexto de la salud humana ha calado hasta la introducción de cursos dentro de las facultades de medicina, la popularización de prácticas médicas como la medicina narrativa, que desplaza la centralidad del cuadro patológico para reconocer al paciente como “texto” y convertirlo en sujeto de la práctica médica, con iniciativas que están siendo impulsadas en centros de prestigio como en Stanford University (fruto de la colaboración entre la investigación Biomédica y en Humanidades), e incluso con titulaciones especializadas como las de Columbia University, demostrando el enorme interés que estos estudios conllevan para el campo académico y de la práctica médica.

Calendario de la actividad

6 de octubre, 18 horas: ‘Making room for stories that don’t sound like stories: nuanced resilience in narratives of pain’, Sara Wasson (Lancaster University). Presenta: Ana Mª Fraile Marcos.

8 de octubre, 18 horas: ‘What can literature tell us about medicine? Using literary materials in medical humanities research’, Noelle Dückmann Gallagher (University of Manchester). Presenta: Miriam Borham Puyal.

13 de octubre, 18 horas: ‘Narración gráfica de una pandemia’, Mónica Lalanda Sanmiguel (médica de urgencias y comunicadora). Presenta: Lucía López Serrano.

14 de octubre, 18 horas: ‘#Coronaversos: cómo contagiar la poesía’, Ben Clark (poeta). Presenta: Vega Sánchez Aparicio.

19 de octubre, 18 horas: ‘Jugar al trauma, salvar la memoria testimonial a través del videojuego’, Alberto Venegas Ramos (Universidad de Murcia). Presenta: Borja Cano Vidal.

22 de octubre, 18 horas: ‘La representación de la conflictividad africana en el mundo de los serious games’, Antonio César Moreno Cantano (Universidad Complutense de Madrid). Presenta: Manuel Santana-Hernández.

Los nuevos medios, el dolor y el trauma

El arte narrativo, como el cine o la literatura, ha abordado el dolor, la enfermedad y la experiencia traumática desde múltiples puntos de vista. Medios más recientes, como el cómic o el videojuego, han establecido nuevas vías de acción para retratar este aspecto inherente a la experiencia humana.

Los cómics abordaron hechos trágicos internacionalmente como los atentados de Nueva York del 11 de septiembre con un número especial de Spider-Man (Amazing Spider-Man vol. 36, 2006, guionizado por J. Michael Straczynski) donde los villanos y superhéroes daban paso a los bomberos y policías como grandes héroes mientras Peter Parker adoptaba un papel secundario de apoyo para ayudarles. El cómic mostraba con un número especial una de las vías de superación del trauma colectivo para la nación estadounidense con maestría y superaba el tratamiento anecdótico del drama cotidiano, como la hambruna, la pobreza o las enfermedades, que tantas veces habían aparecido en los cómics, sí, pero de forma un tanto frívola en muchas ocasiones y, desde luego, nunca llegando a ser centrales.

Los videojuegos son percibidos como un medio incluso más frívolo; sin embargo, ha habido iniciativas orientadas a potenciar el ánimo de los pacientes oncológicos con videojuegos. En este sentido, ‘Re-Mission’ (2006) fue un videojuego diseñado para pacientes de entre 13 y 29 años con la intención de ofrecerles una experiencia lúdica en la que controlan un nano-robot que combate células cancerígenas en el organismo de un paciente.

Esta visión ludificada del tratamiento estaba orientada a ser parte de un estudio que permitiera evaluar la influencia de los videojuegos en el estado de ánimo de los pacientes y, a su vez, cómo una actitud positiva podía ayudar a superar el trauma de la enfermedad. Con todo, un hito fundamental en la narrativa de videojuegos se produce años más tarde con ‘That Dragon, Cancer’ (2016), un videojuego creado por unos padres que perdieron a su hijo por la enfermedad. El videojuego, una experiencia narrativa lúdica (alejada de cualquier forma de edutainment o serious game), establece duros puentes emotivos con el usuario que vive el viaje del joven paciente a lo largo de la enfermedad y su tratamiento, así como el de sus padres, hasta la muerte final del hijo y la lucha por superarlo y poder seguir adelante de los progenitores.

Objetivo del ciclo

Este ciclo de conferencias tiene un enfoque auténticamente interdisciplinar con expertos internacionales y nacionales en áreas como la Literatura, la Historia, la Medicina o las Ciencias Políticas. El ciclo se abre con las conferencias de Sara Wasson y Noelle Dückmann Gallagher, que abordarán la relevancia histórica de las Humanidades para el desarrollo de la Medicina. En la segunda semana, la médica y comunicadora Mónica Lalanda y el poeta Ben Clark abordan el impacto de la COVID-19 en la sociedad y cómo diferentes iniciativas artísticas han creado dinámicas sociales para potenciar la resiliencia y la superación de la enfermedad y la angustia en la pandemia.

Finalmente, la tercera semana se centra a través de las conferencias de Alberto Venegas y Antonio César Moreno en la relevancia del videojuego como medio experiencial para abordar el trauma en diferentes contextos con un destacado enfoque histórico.

El objetivo es presentar ante el público la importancia de las Humanidades ante los retos del siglo XXI en su espacio de intersección con la Medicina para abordar las experiencias traumáticas a través de las diferentes conferencias que conforman este ciclo.