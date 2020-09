El Guijuelo - Extremadura abrirá sus puertas a aficionados

El sábado, el Municipal Luis Ramos volverá a contar con aficionados. El Club Deportivo Guijuelo se medirá, a partir de las 18:30 horas, recibirá la visita del Extremadura. Y el club chacinero ha pensado que un aforo limitado para el encuentro.

Todos los aficionados, uno por uno, al llegar al estadio, deberán someterse a toma de temperatura. Aquella persona que supere la temperatura de 37, 5º C se le hará esperar unos minutos para repetirle la toma de temperatura. Pasados estos minutos si supera la temperatura de 37,5 º C no podrá acceder a las instalaciones, siguiendo en ese caso, con el protocolo que el club tenga establecido para tal efecto.

Una vez iniciado el partido, los aficionados no podrán cambiarse de asiento, debiendo quedarse en la localidad que se les ha asignado para ver el partido. Los aficionados, sólo se podrán movilizar, para acudir a los servicios o al bar del estadio Municipal Luis Ramos, todo ello, bajo las indicaciones que permanecerán señalizadas en el estadio, para velar por la seguridad y el debido cumplimiento de las normas exigidas.