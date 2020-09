Casado reconoce 'problemas serios' con la empresa que suministra los reactivos para realizar las PCR

La consejera de sanidad en la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha reconocido este jueves ''problemas serios'' con la empresa Roche por el suministro de los reactivos necesarios para la realización de pruebas PCR en Salamanca. De esta forma, Casado lamenta la situación que provoca y que los test vayan ''a trompicones'', aunque asegura que todas las pruebas se completan al finalizar la semana y que el servicio de microbiología tarda entre 24 y 48 horas en analizar todas las pruebas como máximo.

''Ha podido haber alguna eventualidad que haya producido retrasos pero desde luego un retraso de 7 días no (...) no les voy a engañar diciéndoles que no hemos tenido problemas, tenemos problemas serios con esta empresa, nos llegan los reactivos los jueves y nosotros siempre analizamos la incidencia acumulada de los 7 días, cuando llegan los reactivos todos los integrantes que componen el sistema, incluida la colaboración del hospital de Segovia, trabajan a toda marcha y al final de la semana el 100% de las pruebas están realizadas''.

De este modo, Casado, que admite que es una situación que no les gusta, ha encargado a dos coordinadores que se afanen para que estas situaciones "no pasen" al mismo tiempo que anuncia que la opción pasa por "diversificar aparatos y reactivos".

Asimismo, la consejera ha indicado que "en breve" esperan la llegada de un nuevo robot que haga frente al incumplimiento de la empresa proovedora de los reactivos.