Estas imágenes de un fotógrafo profesional confirman que 'la pantera de Granada' es un gato en realidad

El fotógrafo ha admitido que desde lejos si aparenta ser más grande, pero en la distancia corta no hay duda

Los vecinos de la localidad de Ventas de la Huelma, en Granada, llevan desde el sábado pasado extremando las precauciones ante la aparición de un pantera en los alrededores del municipio, mientras el Seprona, la unidad de la Guardia Civil, seguía con las labores de búsqueda, según informa el diario digital 20minutos.

Los agentes pidieron la colaboración de los cazadores de la zona para ayudar a encontrar a la supuesta pantera negra, e incluso ayer anunciaron que iban a preparar cebos vivos para capturarla, entre los que se encontraban un cordero o un conejo.

Sin embargo, Alfonso Azaustre, un fotógrafo especializado en fotografía documental de viaje y naturaleza, se ha desplazado hasta el lugar para tratar de obtener unas mejores imágenes del animal, ya que la única que había hasta el momento era la de un ciclista que realizó con su teléfono móvil.

La pantera de Ventas de Huelma era un gato

"Todo es posible en Granada" pic.twitter.com/vbLRvmLVsr — BlaBlaBlito (@BlaBlaBlito) September 17, 2020

La sorpresa fue que, cuando Azaustre logró realizar una instantánea del felino, no era una pantera negra, sino un gato. Así lo demuestra una secuencia de fotos realizada y que ha dejado sorprendidos a los agentes del Seprona, cazadores y vecinos de la localidad.

Desde la unidad de la Guardia Civil han destacado al diario Ideal, que "lo que han visto los agentes del Seprona no es una pantera, pero no se puede descartar nada hasta que no se le capture, sólo podemos decir que se mantiene la búsqueda de un animal salvaje".

"La verdad es que de lejos se ve más grande, el rabo es largo... luego cuando te acercas ya no hay duda de que no es una pantera, pero de lejos...", ha declarado Azaustre.