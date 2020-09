El brutal cambio físico de Fernando Torres tras pasarse al boxeo

Fernando Torres ha colgado las botas y ha dejado el fútbol, pero ni mucho menos ha abandonado el deporte. El de Fuenlabrada, ahora que no necesita una preparación física enfocada al balompié, se ha centrado en otra disciplina que le apasiona: el boxeo, según informa el diario digital 20minutos.

Gracias a los gimnasios que él mismo ha fundado, cuenta con varios profesores del noble arte de primer nivel que le ayudan a entrenarse, tanto en el ring como fuera de él, lo que le ha convertido en un auténtico 'toro'.

Nada que ver con ese futbolista alto y espigado, definido pero ni mucho menos sobremusculado, y notablemente delgado. El cambio físico que ha dado es tremendo: un cuello más propio de un piloto de Fórmula 1, unas espaldas de nadador y unos brazos de halterófilo.

Uno de sus entrenadores es Nelson Dotel, boxeador profesional hispanodominicano que le ayuda a ponerse en forma, y por lo que se ve en los vídeos que han compartido desde la cuenta oficial de instagram de sus gimnasios, Torres tiene buena pegada. En este caso, con los puños.

En cuanto a su futuro profesional, Torres no tiene prisa pero no está parado. Está preparándose para meterse en el otro lado del fútbol, el de la gestión, y no descarta volver al Atlético de Madrid para ejercer un rol aún por definir en la directiva de Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil.

Además, va a ser protagonista de una serie documental biográfica que va a estrenarse en Amazon Prime Video, en la que confiesa cuáles han sido sus grandes momentos en el fútbol y fuera de él.