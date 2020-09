Anuladas las medidas de confinamiento de Pesquera tras el revés de judicial: La Junta anuncia su intensión de recurrir la decisión

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes, 18 de septiembre, la orden que deja sin efecto la orden del 16 de septiembre por la que se adoptaron medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en la localidad vallisoletana de Pesquera de Duero

De esta forma se deja sin efecto la orden de confinamiento de Pesquera de Duero después de que este jueves el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Valladolid no ratificase las medidas acordadas por la Junta para prevenir la extensión del coronavirus en este municipio

En un auto, el juez señala que "las medidas adoptadas no guardan la más mínima relación, no tienen la más mínima justificación técnica" y añade que "un informe de situación epidemiológica, por muy bueno y completo que sea (y este no lo es), debe sustentar cada una de las decisiones que se toman. Y nada de esto se ha hecho".

La Junta acordó hace tres días aplicar medidas de confinamiento en Pesquera de Duero y en el municipio burgalés de Sotillo de la Ribera, al constatarse que el 10 por ciento de la población se encontraba afectada por Covid.

A pesar del revés judicial, la Junta ya anunció este jueves su intención de recurrir la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.